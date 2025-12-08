ETV Bharat / bharat

ತಂದೆಯಿಂದ ಕಾಲುವೆಗೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಬಾಲಕಿ 2 ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ: ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಅಪ್ಪನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮಗಳ ಮನವಿ!

ತಂದೆ ಕಾಲುವೆಗೆ ತಳ್ಳಿದ್ದರಿಂದ ಸತ್ತಿದ್ದಾಳೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾದ 17 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾಳೆ.

PUNJAB HONOUR KILLING CASE TWIST
ತಂದೆಯಿಂದ ಕಾಲುವೆಗೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಬಾಲಕಿ 2 ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ (J&K Police)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 8, 2025 at 7:38 PM IST

2 Min Read
ಫಿರೋಜ್‌ಪುರ(ಪಂಜಾಬ್‌): ತಂದೆ ಕಾಲುವೆಗೆ ತಳ್ಳಿದ್ದರಿಂದ ಸತ್ತಿದ್ದಾಳೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾದ 17 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅಚ್ಚರಿ ಎಂದರೆ ಕೊಲೆ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಬಂಧಿತನಾಗಿರುವ ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ.

ಭಾನುವಾರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ಬಂದ ಬಾಲಕಿ, ಕಾಲುವೆಯಿಂದ ಪವಾಡಸದೃಶ ರೀತಿ ಪಾರಾದ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಳು. ನಾನು ಕಾಲುವೆಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ, ನನ್ನ ಮಣಿಕಟ್ಟುಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ ಹಗ್ಗ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಡಿಲಗೊಂಡು ಬಿಚ್ಚಿಕೊಳ್ತು. ಆಗ ನಾನು ಕಾಲುವೆಯ ದಡದಲ್ಲಿರುವ ಕಬ್ಬಿಣದ ಗ್ರಿಲ್ ಅನ್ನು ಹಿಡಿದೆ. ನಾನು ಆ ಗ್ರಿಲ್ ಅನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹರಸಾಹಸಪಟ್ಟೆ, ಕೊನೆಗೂ ಕಾಲುವೆಯಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೊರಬಂದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

ಈ ವೇಳೆ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಕಂಡ ಕೆಲ ದಾರಿಹೋಕರು ಆಕೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಬಾಲಕಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ಆಕೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟನೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಬಾಲಕಿ, ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಘಟನೆ ನಡೆದಾಗ ಮದ್ಯದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ತನ್ನ ತಂದೆ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಲು ತನ್ನ ತಾಯಿಯೇ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಬಾಲಕಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾಳೆ.

ನನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು. ಆದರೆ ನನ್ನ ತಂಗಿಯರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪೋಷಕರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಬಾಲಕಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ.

ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 29 ರಂದು ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಬಾಲಕಿಯ ತಂದೆ ಸುರ್ಜಿತ್ ಸಿಂಗ್, "ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧ" ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಆಕೆಯ ಕೈಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಕಾಲುವೆಗೆ ತಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಕೆಯ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮೂವರು ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರಿಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಸಿಂಗ್ ಈ ಕೃತ್ಯದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್​ ಆಗಿತ್ತು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾಲಕಿಯ ಸೋದರಸಂಬಂಧಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಫಿರೋಜ್‌ಪುರ ನಗರ ಪೊಲೀಸರು, ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಸುರ್ಜಿತ್ ಸಿಂಗ್​ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು.

"ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಯಾವ ಆದೇಶ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ" ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ (ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಪಿ) ಫಿರೋಜ್‌ಪುರ ಭೂಪಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಜೀವಂತವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿರುವ ಬಾಲಕಿ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಕೆಯ ತಂದೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಕೊಲೆ ಆರೋಪವನ್ನು ಕೊಲೆ ಯತ್ನಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಲಕಿ, ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ವಿಷ ಬೆರೆಸಿದ್ದಳು ಎಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಈ ಹಿಂದೆ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು.

ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಬಾಲಕಿ ನಾಲ್ವರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯಳು. ಆಕೆಗೆ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ತಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ತಂದೆ "ಮರ್ಯಾದಾ ಹತ್ಯೆ" ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

