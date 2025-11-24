ETV Bharat / bharat

15x15 ಅಡಿ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಚಿನ್ನ ಬೆಳೆದ ಪಂಜಾಬ್‌ ರೈತ!; ಗೋಧಿ - ಭತ್ತಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಲಾಭ ತೆಗೆಯುವ ಪರ್ಯಾಯ ದಾರಿ ಹುಡುಕಿದ ಅನ್ನದಾತ

ಬಟಿಂಡಾದ ರೈತ ಸುಖ್‌ಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಎಂಬುವರು ಪಂಜಾಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಹವಾಮಾನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏರೋಪೋನಿಕ್ ತಂತ್ರ ಬಳಸಿ ಕೇಸರಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಗೋಧಿ ಮತ್ತು ಭತ್ತಕ್ಕೂ ಮೀರಿದ ಲಾಭ ತೆಗೆಯುವ ಪರ್ಯಾಯ ದಾರಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಏರೋಪೋನಿಕ್ ತಂತ್ರ ಬಳಸಿ ಕೇಸರಿ ಬೆಳೆದ ರೈತ ಸುಖ್‌ಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 24, 2025 at 8:11 PM IST

5 Min Read
ಬಟಿಂಡಾ (ಪಂಜಾಬ್‌): ಕಾಶ್ಮೀರವು ಕೇಸರಿ ಕೃಷಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಭೂಮಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಕೇಸರಿ ಬಹಳ ದುಬಾರಿ ಹಾಗೂ ಹಲವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಉಪಯುಕ್ತ. ಈ ಕೇಸರಿಯನ್ನು ಇದುವರೆಗೆ ಬರೀ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿನ ತಣ್ಣನೆಯ ಹವೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಆದರೆ, ಈಗ ಪಂಜಾಬ್‌ನಲ್ಲೂ ಕೇಸರಿ ಕೃಷಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಪಂಜಾಬ್‌ನಲ್ಲಿನ ಹವಾಮಾನವು ಕೇಸರಿ ಕೃಷಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಬಟಿಂಡಾದ ರೈತ ಸುಖ್‌ಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಎಂಬುವರು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಕೇಸರಿ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಸೂಟ್ ಆಗುವಂತೆಯೇ ಒಂದು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ತಾಪಮಾನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ, ಕೆಂಪು ಚಿನ್ನವನ್ನು (ಕೇಸರಿ) ಅರಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂ. ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಇತರರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಸಣ್ಣ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಕೇಸರಿ: ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆ, ಬರ ಮತ್ತು ಭೂಕುಸಿತದಿಂದಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೈತರ ಬೆಳೆಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ. ಪಂಜಾಬ್‌ನಲ್ಲಿ, ರೈತರು ಬೆಳೆ ಚಕ್ರದಿಂದ ಹೊರಬರಲು ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕೈಹಿಡಿದಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಬಟಿಂಡಾದ ಘುಮನ್ ಕಲಾನ್ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಸುಖ್‌ಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಅಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 15x15 ಅಳತೆಯ ಸಣ್ಣ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಬೆಳೆಸುವ ಮೂಲಕ ಇತರ ರೈತರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಾಪಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಂಜಾಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ ಇವರ ಈ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯೋಗ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ.

ಕೃಷಿಯಿಂದ ದೂರ: ತಮ್ಮ ಈ ಕೇಸರಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರೈತ ಸುಖ್‌ಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್, ಇಂದಿನ ರೈತರು ಮತ್ತು ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೃಷಿಯಿಂದ ದೂರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಯೂ ಹಾಕುವಂತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಹೇಗೆ? ರೈತರು ಲಾಭ ನೀಡುವಂತಹ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಕೃಷಿ ಬದುಕಬೇಕಾದರೆ, ನಾವೀನ್ಯತೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕಡಿಮೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ಹೊಂದಿರುವ ರೈತರು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಏಕೆ ಮಾಡಬಾರದು? ಎಂದು ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಟ್ಟು 9 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. 15x15 ಅಡಿ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಏರೋಪೋನಿಕ್ಸ್ ಕೃಷಿಗಾಗಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಬೀಜ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಬೀಜಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 6 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ನಮಗೆ ಕೇವಲ 3 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಬೆಳೆಯಲು ಇತರ ಉಪಕರಣಗಳಿವೆ. ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿಡಲು ಚಿಲ್ಲರ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಸಿ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಎಸಿ 16 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನ ಉಂಟು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕೇಸರಿ ಕೃಷಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 5 ಡಿಗ್ರಿ ತಾಪಮಾನದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಶೇ. 70ರಿಂದ 75ರಷ್ಟು ಆರ್ದ್ರತೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆರ್ದ್ರಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. - ಸುಖ್‌ಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್, ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತ.

ಮಣ್ಣು ಇಲ್ಲದೇ ಕೇಸರಿ ಕೃಷಿ: ಮಣ್ಣಿಲ್ಲದೇ ಸಸ್ಯಗಳು ಬೆಳೆಯುವ ಮತ್ತು ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಪೋಷಕಾಂಶ - ಭರಿತ ಮಂಜಿನಿಂದ ಸಿಂಪಡಿಸಲಾದ ಏರೋಪೋನಿಕ್ಸ್ ಬಳಸಿ ಮೂರು ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಕೇಸರಿ ಕಾರ್ಮ್‌ಗಳನ್ನು ನೆಡಲಾಗಿದೆ. ಮಣ್ಣು ಇಲ್ಲದೇ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು, ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ನೀರನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ನೀರುಣಿಸುವ ವಿಧಾನ ಇದಾಗಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮಣ್ಣು ಮುಕ್ತ ಕೇಸರಿ ಕೃಷಿಗೆ ಮುಂದಾಗಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಕೇಸರಿ ಕೃಷಿಗೆ ಕಾಶ್ಮೀರ ಹೆಚ್ಚು ಯೋಗ್ಯ. ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿನ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನ. ಆದರೆ ಪಂಜಾಬ್ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರ. ಹಾಗಾಗಿ ಏರೋಪೋನಿಕ್ಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಇದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬಿಸಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೇಸರಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಪಂಜಾಬ್‌ನಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಕೇಸರಿ ಕೃಷಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ CO2 ಅನಿಲದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತಾಪಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ CO2 ಸಂವೇದಕವನ್ನು ಮತ್ತು ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಾಶ್ಮೀರದಂತಹ ಸರಿಯಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕೇಸರಿಗೆ ಒದಗಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇಸರಿ ಬೆಳೆಗೆ ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣ ಬೇಕು: ಏರೋಪೋನಿಕ್ಸ್ ಎಂದರೆ ಮಣ್ಣು ಇಲ್ಲದೇ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಒಂದು ವಿಧಾನ. ಸಸ್ಯಗಳ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ನೀರಿನಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇಸರಿ ಬೆಳೆಗೆ ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣ ಬೇಕು. ಪಂಜಾಬ್‌ನ ಹವಾಮಾನವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೇಸರಿ ಬೆಳೆಯಲು ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಎಸಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳ ಮೂಲಕ ಬೆಳಕನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಮೊದಲ ಬೆಳೆಯಿಂದ 300 ಗ್ರಾಂ ಕೇಸರಿ: ಮೊದಲ ಉತ್ಪಾದನೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 300 ಗ್ರಾಂ ಕೇಸರಿ ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆದರೆ, ನಿಜವಾದ ಆದಾಯವು 3ನೇ ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ 6 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಬೀಜಗಳ ಮಾರಾಟವಾದರೆ ನನಗೆ ಒಟ್ಟು 9 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಲಾಭ ಬಂದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಖರೀದಿ ದರಗಳು ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ಸುಮಾರು 2.38 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿವೆ. ಆದರೆ, ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕೇಸರಿ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕೇಸರಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕೆಂಪು ಚಿನ್ನ. ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಳೆಯಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಸರಿ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಪಂಜಾಬ್‌ನ ರೈತರು ಗೋಧಿ ಮತ್ತು ಭತ್ತದ ಬೆಳೆ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ರೈತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟವೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಲಾಭದಾಯಕ ಕೃಷಿಯತ್ತ ಮುನ್ನುಗ್ಗಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರೈತ ಸುಖ್‌ಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್.

ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಸಿಂಗ್, ತಮ್ಮ ನವೀನ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಪದವೀಧರರಾಗಿರುವ ರೈತ ಸುಖ್‌ಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್, ಕೇಸರಿ ಕೃಷಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಮುತ್ತು ಕೃಷಿಯಲ್ಲೂ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ಕಿನ್ನೋ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಿನ್ನೋ, ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಿನ್ನೋ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಹಣ್ಣಿನ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನೇರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ರೈತ ಗುಂಪಿನಿಂದ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಅವರು, ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತರ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ವಿವಿಧ ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗೌರವಿಸಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಕೇಸರಿ ಋತು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೊದಲ ವಾರದ ವೇಳೆಗೆ ಪಂಜಾಬ್‌ನ ರೈತರು ಮತ್ತು ಯುವಕರಿಗೆ ಈ ಬೆಳೆ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಯೋಜಿಸಿರುವೆ. ಗೋಧಿ - ಭತ್ತದ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ-ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಲಾಭ ತರುವ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ನನ್ನ ಬಯಕೆ. ಕೇಸರಿಯನ್ನು ಕಿನ್ನೋ ಮತ್ತು ದ್ರಾಕ್ಷಿಯಂತೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಬೇಕು, ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಳಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿಗೆ ಕೆಂಪು ಚಿನ್ನ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸುಖ್‌ಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್, ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತ.

