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ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಬಂಧನದ ವಾರೆಂಟ್​ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ ಪಂಜಾಬ್​ ನ್ಯಾಯಾಲಯ

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ವೇಳೆ ಬಜರಂಗದಳದ ವಿರುದ್ಧ ಖರ್ಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ವಿರುದ್ದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಆದೇಶ ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ.

Punjab Court Issues Bailable Warrant Against Congress President Mallikarjun Kharge In Defamation Case
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​​ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 29, 2026 at 4:41 PM IST

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ಸಂಗ್ರೂರು (ಪಂಜಾಬ್​) : ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​​ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಪಂಜಾಬ್‌ನ ಸಂಗ್ರೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಜಾಮೀನು ಸಹಿತ ಬಂಧನ ವಾರೆಂಟ್​ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. 2023ರ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್​ 19ರಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಕೂಡ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ಬಜರಂಗ ದಳದ ಕುರಿತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ನಾಯಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಮಾಡಿದ ಟೀಕೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಗ್ರೂರಿನ ನಿವಾಸಿ ಹಿತೇಶ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರಿನ ಅನ್ವಯ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.

ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರವಾಗಿ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ ವಕೀಲ ಲಲಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಗಾರ್ಗ್, 2023ರ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅರ್ಜಿದಾರರಾದ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಅವರು ಸಂಗ್ರೂರ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು.

ಖರ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಬೆಂಬಲಿಗರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಖರ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ವಕೀಲರು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ದೂರಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು, ಆರೋಪಿಯು ಖುದ್ದಾಗಿ ಹಾಜರಾಗುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದರನ್ವಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು 15,000 ರೂ.ಗಳ ಜಾಮೀನು ಸಹಿತ ವಾರಂಟ್ ಹೊರಡಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದು, ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 19ರಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕದಂದು ಖರ್ಗೆ ಸ್ವತಃ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗದಿದ್ದರೆ, ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದರು.

ಈ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದ ಮೂಲ ದೂರುದಾರರಾದ ಹಿತೇಶ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಪುತ್ರ ಭವ್ಯಾ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಕೀಲರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಈ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಮುಂದುವರಿಸುವುದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ತಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಎಂದು ಭವ್ಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

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MALLIKARJUN KHARGE DEFAMATION
MALLIKARJUN KHARGE

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