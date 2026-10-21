ಪಂಜಾಬ್ ಸಿಎಂ ಭಗವಂತ್ ಮಾನ್ರನ್ನು ದೆಹಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ 3 ತಾಸು ವಶದಲ್ಲಿಡಲಾಗಿತ್ತು: ಆಪ್ ಆರೋಪ
ಪಂಜಾಬ್ ಸಿಎಂ ಭಗವಂತ್ ಮಾನ್ ಅವರನ್ನು ದೆಹಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ 3 ತಾಸು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಥಾರಿಟಿಯ ವಶದಲ್ಲಿಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಆಪ್ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
Published : October 21, 2026 at 5:13 PM IST
ಚಂಡೀಗಢ (ಪಂಜಾಬ್): ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಪ್ರವಾಸ ಮುಗಿಸಿ ಸೋಮವಾರ (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19) ತಡರಾತ್ರಿ ದೆಹಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ಪಂಜಾಬ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭಗವಂತ್ ಮಾನ್ ಅವರನ್ನು ಸುಮಾರು ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ವಶದಲ್ಲಿಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ (AAP) ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ 50 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡವನ್ನೂ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ 'ಮೇಲಿನಿಂದ ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡವಿದೆ'. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಪಂಜಾಬ್ನ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮಾನ್ ಅವರ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಗಳಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲು ಪದೆ ಪದೇ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪಕ್ಷವು ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
ಮಾನ್ ಅವರನ್ನು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು, ದಂಡ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಖರವಾದ ಕಾರಣ ಇನ್ನೂ ಸ್ಷಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿಲ್ಲ.
ಪಂಜಾಬ್ ಆಪ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಬಲ್ತೇಜ್ ಪನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಪಂಜಾಬ್ನ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಹಿಸದ ಕೇಂದ್ರವು ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17 ರಿಂದ 21ರ ವರೆಗೆ ನಡೆದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಹಾರ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರದರ್ಶನವಾದ ಸಿಯಾಲ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಮಾನ್ ಅವರು ಪ್ಯಾರಿಸ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಫೆಡ್ ವತಿಯಿಂದ ಪಂಜಾಬಿ ಚೋಲೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಮಾವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಪನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜಕೀಯ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಮಾನ್ ಅವರು ಈ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಪನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ನೀಡುವಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದ್ದ ಕಾನ್ಸಲ್ ಜನರಲ್ ಕೂಡ ಮಾನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪನ್ನು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೆಹಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ 3 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ವಶಕ್ಕೆ: ಸಿಎಂ ಮಾನ್ ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ನಂತರ, ಅವರು ತಡವಾಗಿ ಬಂದಿರುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಲಗೇಜ್ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ನೆಪವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರನ್ನು ದೆಹಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಾಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಘಟನೆಯು ಪಂಜಾಬ್ಗೆ ಮಾಡಿದ ಅಪಮಾನ ಎಂದು ಅವರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾನ್ ಅವರನ್ನು ಹೋಗಲು ಬಿಟ್ಟು, ತಮ್ಮ ಲಗೇಜ್ ಅನ್ನು ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಅವರಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ದಂಡದ ಚಲನ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಈ ಹಿಂದೆ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಚಲನ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆಯೇ? ಎಂದು ಪನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪಂಜಾಬ್ ಅನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ರೈತರ ಆಂದೋಲನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರವು ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತ್ತು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಯಿತು. ಮಾನ್ ಅವರ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಕನಿಷ್ಠ 4 ಬಾರಿ ಅನುಮತಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸಗಳ ಮೂಲಕ ಪಂಜಾಬ್ಗೆ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ರಾಜ್ಯವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರವು ಭಯಪಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
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