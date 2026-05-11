ETV Bharat / bharat

ಪಂಜಾಬ್​ AAPಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಕ್​: ಸಿಎಂ ಭಗವಂತ್​ ಮಾನ್​ ಸೋದರ ಸಂಬಂಧಿಯೇ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ

ಪಂಜಾಬ್​ನಲ್ಲಿ ಆಮ್​ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷವು ​​ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಕ್​ಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಸಿಎಂ ಭಗವಂತ್​ ಮಾನ್​ ಅವರ ಸಹೋದರ ಸಂಬಂಧಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.

PUNJAB CM COUSIN JOINS BJP
ಪಂಜಾಬ್​ ಸಿಎಂ ಭಗವಂತ್​ ಮಾನ್ (IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 11, 2026 at 6:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಚಂಡೀಗಢ (ಪಂಜಾಬ್​): ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಆಮ್​ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ (ಆಪ್​)ದ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ನಾಯಕರು ಬಿಜೆಪಿಯತ್ತ ವಾಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ 7 ಸದಸ್ಯರು ಪಕ್ಷಾಂತರಗೊಂಡ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಇದೀಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭಗವಂತ್ ಸಿಂಗ್​ ಮಾನ್ ಅವರ ಸೋದರ ಸಂಬಂಧಿಯೇ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿ ಶಾಕ್​ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆಯೇ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭಗವಂತ್ ಮಾನ್ ಅವರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಪುತ್ರ ಗ್ಯಾನ್​ ಸಿಂಗ್​ ಮಾನ್​ ಅವರು ಇಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಬಾವುಟ ಹಿಡಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಜಕೀಯ ಸಂಚಲನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದರು.

ಇಂದು ಚಂಡೀಗಢದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುನಿಲ್ ಜಾಖರ್ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾನ್​ ಸಿಂಗ್ ಮಾನ್ ಅವರು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡರು. ಇದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವತ್ತ ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಬಣ್ಣಿಸಿದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಎಕ್ಸ್​ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ, "ಪಂಜಾಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಎಎಪಿ ಮುಖಂಡ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭಗವಂತ್ ಮಾನ್ ಅವರ ಸೋದರಸಂಬಂಧಿ ಗ್ಯಾನ್​ ಸಿಂಗ್ ಮಾನ್ ಅವರು ಇಂದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸುನಿಲ್ ಜಾಖರ್ ಅವರು ಮಾನ್​ರನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಬಿಜೆಪಿಯ ಜನಸ್ನೇಹಿ ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದಾಗಿ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಆಪ್​ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದ ಗ್ಯಾನ್​ ಸಿಂಗ್​: ಸಿಎಂ ಭಗವಂತ್​ ಮಾನ್​ ಅವರ ಸಹೋದರರಾಗಿರುವ ಗ್ಯಾನ್ ಸಿಂಗ್​, ಆಪ್​ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸರ್ಕಾರ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಅದರ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕುಟುಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿನ ಆಂತರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತಿತ್ತು.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಸಿಎಂ ಸಹೋದರ ಸಂಬಂಧಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಕುಟುಕಿದೆ. ಇದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಕ್ಷಾಂತರವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಪ್ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಕೇಸರಿ ಪಡೆಗೆ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುಸಿದಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಟೀಕಿಸಿದೆ.

ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದರ ಪಕ್ಷಾಂತರ: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯುವ ಸಂಸದ ರಾಘವ್​ ಚಡ್ಡಾ, ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಹರ್ಭಜನ್​ ಸಿಂಗ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ 6 ಮಂದಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದರು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದರು. ದೆಹಲಿ ಆಪ್​ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಸದಸ್ಯೆ ಸ್ವಾತಿ ಮಲಿವಾಲ್​ ಕೂಡ ಪಕ್ಷಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಆಪ್​ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

GIAN SINGH
PUNJAB CM BHAGWANT MANN
PUNJAB AAP
ಸಿಎಂ ಭಗವಂತ್​ ಮಾನ್
PUNJAB CM COUSIN JOINS BJP

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.