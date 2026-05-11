ಪಂಜಾಬ್ AAPಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಕ್: ಸಿಎಂ ಭಗವಂತ್ ಮಾನ್ ಸೋದರ ಸಂಬಂಧಿಯೇ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ
ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷವು ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಕ್ಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಸಿಎಂ ಭಗವಂತ್ ಮಾನ್ ಅವರ ಸಹೋದರ ಸಂಬಂಧಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 11, 2026 at 6:04 PM IST
ಚಂಡೀಗಢ (ಪಂಜಾಬ್): ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ (ಆಪ್)ದ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ನಾಯಕರು ಬಿಜೆಪಿಯತ್ತ ವಾಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ 7 ಸದಸ್ಯರು ಪಕ್ಷಾಂತರಗೊಂಡ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಇದೀಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭಗವಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾನ್ ಅವರ ಸೋದರ ಸಂಬಂಧಿಯೇ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆಯೇ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭಗವಂತ್ ಮಾನ್ ಅವರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಪುತ್ರ ಗ್ಯಾನ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾನ್ ಅವರು ಇಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಬಾವುಟ ಹಿಡಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಜಕೀಯ ಸಂಚಲನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದರು.
ಇಂದು ಚಂಡೀಗಢದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುನಿಲ್ ಜಾಖರ್ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾನ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾನ್ ಅವರು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡರು. ಇದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವತ್ತ ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಬಣ್ಣಿಸಿದೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ, "ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಎಎಪಿ ಮುಖಂಡ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭಗವಂತ್ ಮಾನ್ ಅವರ ಸೋದರಸಂಬಂಧಿ ಗ್ಯಾನ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾನ್ ಅವರು ಇಂದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸುನಿಲ್ ಜಾಖರ್ ಅವರು ಮಾನ್ರನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಬಿಜೆಪಿಯ ಜನಸ್ನೇಹಿ ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದಾಗಿ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಆಪ್ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದ ಗ್ಯಾನ್ ಸಿಂಗ್: ಸಿಎಂ ಭಗವಂತ್ ಮಾನ್ ಅವರ ಸಹೋದರರಾಗಿರುವ ಗ್ಯಾನ್ ಸಿಂಗ್, ಆಪ್ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸರ್ಕಾರ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಅದರ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕುಟುಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿನ ಆಂತರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತಿತ್ತು.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಸಿಎಂ ಸಹೋದರ ಸಂಬಂಧಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕುಟುಕಿದೆ. ಇದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಕ್ಷಾಂತರವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಪ್ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಕೇಸರಿ ಪಡೆಗೆ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುಸಿದಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಟೀಕಿಸಿದೆ.
ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದರ ಪಕ್ಷಾಂತರ: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯುವ ಸಂಸದ ರಾಘವ್ ಚಡ್ಡಾ, ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ 6 ಮಂದಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದರು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದರು. ದೆಹಲಿ ಆಪ್ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಸದಸ್ಯೆ ಸ್ವಾತಿ ಮಲಿವಾಲ್ ಕೂಡ ಪಕ್ಷಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಆಪ್ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: