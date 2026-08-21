ಪಂಜಾಬ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ: ಏಕತಾ ಬಸ್ ಯಾತ್ರೆ ಮೂಲಕ ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆ ಇತಿಶ್ರೀ ಹಾಡಲು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ
ಪಂಜಾಬ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುನ್ನ ನಡೆಯಲಿರುವ ಏಕತಾ ಬಸ್ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ 117 ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 21, 2026 at 6:14 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸಲಿರುವ ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಏಕತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಲೋಕಸಭಾ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ರಅಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಏಕತಾ ಬಸ್ ಯಾತ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂಜಾಬ್ನ ಎಐಸಿಸಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಭೂಪೇಶ್ ಬಾಘೇಲ್ ಗುರುವಾರ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಯಾತ್ರೆಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲೋಕಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಅನುಮೋದಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪಕ್ಷದ ಆಂತರಿಕ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಏಕತಾ ಬಸ್ ಯಾತ್ರೆ ಪವಿತ್ರ ನಗರ ಅಮೃತಸರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಹಂತ 1 ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 117 ರ ಪೈಕಿ 30 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಯಾತ್ರೆ ಸಂಚರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ರಾಹುಲ್ ಅವರ ಬಸ್ ಯಾತ್ರೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಹಾಜರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.
"ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಿಂದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಹೈಕಮಾಂಡ್ನಿಂದ ನಮಗೆ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ದೊರೆತ ನಂತರ, ನಾವು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತೇವೆ. ಮುಂಬರುವ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ 117 ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲೂ ಯಾತ್ರೆ ಹೋಗುವ ಗುರಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು, ಸ್ವರ್ಣ ದೇವಾಲಯದ ಭೇಟಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಿದೆ" ಎಂದು ಪಂಜಾಬ್ನ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಎಐಸಿಸಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರವೀಂದ್ರ ದಳವಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂಜಾಬ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುನ್ನ ನಡೆಯಲಿರುವ ಏಕತಾ ಬಸ್ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ 117 ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಫೆಬ್ರವರಿ 2027 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲ 117 ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ದಲಿತ ನಾಯಕ ಚರಣ್ಜಿತ್ ಚನ್ನಿ ಅವರನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆಯ ನಂತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 2022 ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಎಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತಿತ್ತು.
ಅಂದಿನಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಮರಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಜಾ ವಾರಿಂಗ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚರಣ್ಜಿತ್ ಚನ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಂಧವ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರ ಒಂದು ಗುಂಪು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ.
ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕೊನೆಗೆ ಆ ಯೋಚನೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು. ಇದು ಅಸಮಾಧಾನಿತರನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ದಲಿತ ನಾಯಕರಾದ ಚನ್ನಿ ಅವರನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲು ಅಸಮಾಧಾನಿತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯರು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಜಾಟ್ ನಾಯಕ ಅಮರಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ವಾರಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಆ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿತು.
ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರಿಂದ ಯಾವುದೇ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಭಾಷಣಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ. ತಂಡ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಬಸ್ ಯಾತ್ರೆ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಲಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭಾವನೆಯಂತೆ ಇದು 2022 ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಜನರು ಎಎಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯಾತ್ರೆಯು ರಾಜ್ಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ದಳವಿ ಹೇಳಿದರು.
ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಟ್ಟದವರೆಗೆ ನಾವು ಬಲವಾದ ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನಾ ನೆಲೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು 24000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೂತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಏಜೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ನೇಮಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಬ್ಲಾಕ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಜಾಲವು ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
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