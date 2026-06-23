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ಲೋಹಗಡ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್​ ಎಸ್ಟೇಟ್​ ಉದ್ಯಮಿ ಸಾವು ಕೇಸ್​ಗೆ ತಿರುವು: ಭಾವಿ ಪತ್ನಿಯೇ ಕೊಲೆಗಡುಕಿ!

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಿಯಲ್​ ಎಸ್ಟೇಟ್​ ಉದ್ಯಮಿ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ. ಇದು ಅಪಘಾತವಲ್ಲ, ಯೋಜಿತ ಕೊಲೆ. ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ.

PUNE TREKKER DEATH
ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮಿ ಕೇತನ್ ವಿಶಾಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ (ETV Bharat/Arrangement)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 23, 2026 at 4:38 PM IST

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ಪುಣೆ(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಲೋಹಗಡ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮಿ ಕೇತನ್ ವಿಶಾಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಪ್ರಕರಣ ಭಾರಿ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಪಘಾತ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಈ ಘಟನೆಯು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕೊಲೆ ಎಂಬುದು ಬಯಲಾಗಿದೆ.

ಮೃತನ ಭಾವಿ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಪ್ರಿಯಕರನ ಸಂಚಿಗೆ ವಿಶಾಲ್​ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯುವಕನನ್ನು ಕೋಟೆಯ ಆಳ ಕಂದಕಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ವಿವರ: ಪುಣೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಹುಂಜೆ ನಿವಾಸಿಯಾದ 26 ವರ್ಷದ ಕೇತನ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕೌಟುಂಬಿಕ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವ್ಯವಹಾರದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದರು. ಜೂನ್ 18ರಂದು ಕೋಟೆಯ ಸಮೀಪದ ಕಂದಕದಲ್ಲಿ ಅವರ ಶವ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಇದು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕಾಲು ಜಾರಿ ಬಿದ್ದ ಘಟನೆ ಎಂದೇ ನಂಬಲಾಗಿತ್ತು.

ಆರೋಪಿ ಸಿಯಾ
ಆರೋಪಿ ಸಿಯಾ (ETV Bharat/Arrangement)

ಭಾವಿ ಪತ್ನಿ ಸಿಯಾ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್‌ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ, ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಕೇತನ್ ಸುಮಾರು 400 ಅಡಿ ಆಳದ ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಜಾರಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಭಾವಿ ಪತ್ನಿ ಸಿಯಾ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಆಕೆಗೆ 22 ವರ್ಷದ ಚೇತನ್​ ಬಾಬುಲಾಲ್​ ಎಂಬ ಪ್ರೇಮಿ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಕೋನದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಪಿತೂರಿ ಬಯಲಾಗಿದೆ.

ಘಟನೆ ನಡೆದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬೆಟ್ಟದ ಕೋಟೆಗೆ ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಕೇತನ್ ಕಾಲು ಜಾರಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಿಯಾ ಲೋನಾವಾಲಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಅಪಘಾತದ ಸಾವು ಎಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿದ್ದ ಮದುವೆ: ಮೃತ ಕೇತನ್ ಮತ್ತು ಸಿಯಾ ಅವರಿಗೆ ಇದೇ ವರ್ಷ ಮದುವೆ ಮಾಡಲು ನಿಶ್ಚಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ಅರಮನೆಯೊಂದನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮದುವೆಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದವು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಪುಣೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಸಂದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಗಿಲ್, ಕೇತನ್ ಸಾವು ಸಂಶಯಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಕಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣದ ತೀವ್ರ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡರು. ನಮ್ಮ ತಂಡಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದವು. ಈ ವೇಳೆ, ಸಿಯಾ ಪುಣೆಯ ಕೊಂಡ್ವಾ ನಿವಾಸಿ ಚೇತನ್ ಬಾಬುಲಾಲ್ ಚೌಧರಿ ಜೊತೆ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಲೋಹಗಡ ಕೋಟೆಗೆ ಬಂದ ಆರೋಪಿ ಚೇತನ್ ಬಾಬುಲಾಲ್​​ (ಹೂಡಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ)
ಲೋಹಗಡ ಕೋಟೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಚೇತನ್ ಬಾಬುಲಾಲ್​​ (ಹೂಡಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ) (ETV Bharat/Arrangement)

ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೊಲೆ: ಸಿಯಾಗೆ ಕೇತನ್‌ನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಕೆ ಚೇತನ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಕೇತನ್ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದಳು. ಹೀಗಾಗಿ, ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಕೇತನ್‌ನನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದರು. ಯೋಜನೆಯಂತೆ, ಸಿಯಾ ಆತನನ್ನು ವಿಹಾರದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಲೋಹಗಡ ಕೋಟೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಳು. ಚೇತನ್‌ನನ್ನು ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಹೇಳಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಕೇತನ್‌ನನ್ನು ಕೋಟೆಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ತಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸತ್ಯ ಬಾಯಿಬಿಟ್ಟ ಪ್ರೇಮಿ ಚೇತನ್​: ಸಂದೇಹದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಚೇತನ್‌ನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಕೇತನ್ ತಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಆತನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಇಬ್ಬರೂ ಪಿತೂರಿ ನಡೆಸಿರುವುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಚೇತನ್ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಸಿಯಾಳನ್ನೂ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕೇತನ್ ತಂದೆ ವಿಶಾಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಲೋನಾವಾಲಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸರು ಮಂಗಳವಾರ ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆಯ (BNS) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪಿತೂರಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

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PUNE TREKKER DEATH

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