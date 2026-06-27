ಕೇತನ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ: ಆರೋಪಿ ಸಿಯಾ ಸಹೋದರನನ್ನು 10 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ವಿಚಾರಣೆಗೊಳಪಡಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು
ಕೇತನ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಸಿಯಾ ಗೋಯಲ್ ಅವರ ಸಹೋದರ ಸಾಹಿಲ್ನನ್ನು 10 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ವಿಚಾರಣೆಗೊಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : June 27, 2026 at 2:49 PM IST
ಪುಣೆ(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮಿ ಕೇತನ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಂಡಿದ್ದು, ಲೋನಾವಾಲ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸರು ಹಲವರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೊಳಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಲೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಸಿಯಾ ಗೋಯಲ್ ಅವರ ಸಹೋದರ ಸಾಹಿಲ್ ಗೋಯಲ್ ಅವರನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ, ಬಳಿಕ ಸಂಜೆ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಯಿತು.
ಆರೋಪಿ ಚೇತನ್ ಚೌಧರಿಯೊಂದಿಗಿನ ತನ್ನ ಸಹೋದರಿಯ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಹಿಲ್ ಬಳಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಯಿತು. ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವು ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕರೆಸಿದ್ದೆವು ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಯಿತು ಎಂದು ಲೋನಾವಾಲ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜೂನ್ 18 ರಂದು ಲೋಹಗಡ್ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೇತನ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಕಂದಕಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಭಾವಿ ಪತ್ನಿ ಸಿಯಾ ಮತ್ತು ಚೇತನ್ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. "ಸಾಹಿಲ್ಗೆ ಚೇತನ್ ತಿಳಿದಿರುವ ಕಾರಣ, ನಾವು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 10 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು" ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಚಾಟ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಡಿಲೀಟ್: ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಸಿಯಾ ಮತ್ತು ಚೇತನ್ ಇಬ್ಬರೂ ಅಪರಾಧಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ನಂತರ ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫೋನ್ ಚಾಟ್ ಹಿಸ್ಟರಿಯನ್ನು ಅಳಿಸಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡ ನಂತರ, ಕೇತನ್ ಹತ್ಯೆಯ ತನಿಖೆಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶುಕ್ರವಾರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಳಿಸಲಾದ ಚಾಟ್ಗಳ ಲಾಗ್ಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಇಬ್ಬರೂ ಆರೋಪಿಗಳ ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನು ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ನಮ್ಮ ತನಿಖೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆರೋಪಿಗಳಿಬ್ಬರೂ ಜೂನ್ 18ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಲೋಹಗಢ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಫೋನ್ಗಳಿಂದ ಚಾಟ್ಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಿಹಾಕಿದ್ದರು. ಅವರ ಫೋನ್ಗಳಿಂದ ರಿಸೈಕಲ್ ಬಿನ್ಗಳಿಂದ ಚಾಟ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಅಳಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತನಿಖಾ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು.
ಕೊಲೆಗೆ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಲು ಆರೋಪಿಗಳಿಬ್ಬರು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಪಿತೂರಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಯಾ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಪ್ರಿಯಕರ ಚೌಧರಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಸುಮಾರು ಆರು ತಿಂಗಳ ಮೊದಲು ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರ ನಡುವೆ 2,004 ಫೋನ್ ಕರೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಸುಮಾರು 238 ಗಂಟೆಗಳ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆದಿವೆ. ಅಪರಾಧದ ದಿನದಂದು, ಇಬ್ಬರೂ ಕೆಫೆಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಕೊಲೆಯ ಸಂಚನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲು ಸಿಯಾ ಮತ್ತು ಚೇತನ್ ಕೆಫೆಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
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