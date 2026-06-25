ಪುಣೆ ಬಾಲಕಿಯ ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಕೊಲೆ ಕೇಸ್: 65 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೋಷಿ, ಜೂ.29ರಂದು ಶಿಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಟ
ವಿಶೇಷ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಅಜಯ್ ಮಿಸಾರ್ ಅವರು ಆರೋಪಿಯ ವಿರುದ್ಧದ ಅಪಹರಣ, ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮತ್ತು ಕೊಲೆ ಅಪರಾಧ ಆರೋಪವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 25, 2026 at 4:57 PM IST
ಪುಣೆ(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): 3 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿದ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಪುಣೆಯ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಲಯವು 65 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ದೋಷಿ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದು, ಜೂನ್ 29ರಂದು ಶಿಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಟಿಸಲಿದೆ.
ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಪುಣೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಸರಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೆಷನ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ (ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಧೀಶರು) ಎಸ್.ಆರ್.ಸಾಲುಂಖೆ ಅವರು ಆರೋಪಿ ಭೀಮರಾವ್ ಕಾಂಬ್ಲೆ ಎಂಬಾತ ಬಾಲಕಿಯ ಅಪಹರಣ, ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮತ್ತು ಕೊಲೆ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು.
ವಿಶೇಷ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಅಜಯ್ ಮಿಸಾರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಆರೋಪಿಯ ವಿರುದ್ಧದ ಅಪಹರಣ, ದೌರ್ಜನ್ಯ, ಕೊಲೆ ಮತ್ತು ಆರೋಪದ ಜತೆಗೆ ಪೋಕ್ಸೊ ಕಾಯ್ದೆಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಅಪರಾಧ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದೆ. ಆರೋಪಿ ಅಪರಾಧವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದು, ಕರುವನ್ನು ತೋರಿಸುವಾಗ ಮಗು ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಕಾರಣ ಗಾಯಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಆದರೆ, ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳು ಈತ ಎಸಗಿದ ದುಷ್ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿವೆ" ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತನ್ನ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
"ಈ ಪ್ರಕರಣವು 'ಅಪರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ' ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ 12 ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ" ಎಂದು ವಿಶೇಷ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಕಿಯ ಮೈಮೇಲೆ 18 ಗಾಯದ ಗುರುತುಗಳು: "ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು 39 ನಿಮಿಷಗಳ ನಿರಂತರ ಹಲ್ಲೆಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮರಣೋತ್ತರ ವರದಿಯಲ್ಲಿ 18 ಗಾಯಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು, ಡಿಎನ್ಎ ಪ್ರೊಫೈಲಿಂಗ್, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪುರಾವೆಗಳು, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಸದೃಢತೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಆತ ಎಸಗಿ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳು ನ್ಯಾಯಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತಾಗಿವೆ" ಎಂದರು.
"ಈ ಅಪರಾಧಿ ಈ ಹಿಂದೆ 62 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆ, 17 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿ, ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಈಗ ಈ ಮಗುವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸರಣಿ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಎಸಗಿದ್ದು, ಆತ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೆದರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬಿಡುಗಡೆಯಾದರೆ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು.
ಮೇ 1ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3ರಿಂದ 4ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕಾಂಬ್ಳೆ ಮಗುವಿಗೆ ತಿನಿಸು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ, ಕರು ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿ ಕರೆದೊಯ್ದು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿ, ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದ.
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