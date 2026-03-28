ETV Bharat / bharat

'ನಾನು ಶಿವನ ಅವತಾರ, ನೀನು ನನ್ನ ಪಾರ್ವತಿ' ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮಹಿಳೆ ಮೇಲೆ ನಕಲಿ ಬಾಬಾ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆರೋಪ: ಬಂಧನ

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಕಲಿ ಬಾಬಾನ ಬಂಧನವಾಗಿದೆ. ಈತ ತಾನು ಶಿವನ ಅವತಾರ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ದೂರುದಾರ ಮಹಿಳೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ.

SEXUAL ASSAULT CASE
ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಬಂಧಿತರಾದ ನಕಲಿ ಬಾಬಾ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 28, 2026 at 1:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಪುಣೆ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ನಾಸಿಕ್‌ನ ವಂಚಕ 'ಬಾಬಾ' ಅಶೋಕ್ ಖಾರತ್ ಸಂಚಲನಕಾರಿ ಪ್ರಕರಣದ ನಡುವೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸ್ವಯಂಘೋಷಿತ ದೇವಮಾನವನ ಬಂಧನವಾಗಿದೆ. ಈತ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು 'ಶಿವನ ಅವತಾರ' ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ವಸೈಸಾಯಿಯ ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಿತ ದೇವಮಾನವ ಹೃಷಿಕೇಶ್ ವೈದ್ಯ ವೈದ್ಯ ಬಂಧಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಇವರು 35 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಣಿಕ್‌ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಮಂಜರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ವಿವರ: ಪೊಲೀಸರು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ ಹೃಷಿಕೇಶ್ ವೈದ್ಯ 'ನೀನು ನನ್ನ ಪಾರ್ವತಿ, ನಾನು ಶಿವನ ಅವತಾರ' ಎಂದು ನಂಬಿಸಿ ಹೋಟೆಲ್​​ಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು 35 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿ ಫೇಸ್​ಬುಕ್​ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೋಧನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಇಬ್ಬರೂ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು. 2023 ರಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಮೊದಲು ಪುಣೆಯ ಮಂಜರಿ ಪ್ರದೇಶದ ಲಾಡ್ಜ್‌ಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದರು. ಈ ಕೃತ್ಯದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ಮೇಲ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಅದಾದ ನಂತರ, 2025 ರಲ್ಲಿ, ವಸೈನಲ್ಲಿರುವ ಲಾಡ್ಜ್‌ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿದರು ಎಂದು ಮಹಿಳೆ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನಾಲ್ಕು ತಂಡಗಳನ್ನ ರಚಿಸಿ ಬಂಧನ: ಮಹಿಳೆಯ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ಪೊಲೀಸ್​ ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಶುಕ್ರವಾರ (ಮಾರ್ಚ್ 27) ಆರೋಪಿ ಬಾಬಾನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾಸಿಕ್​​ನ ಖರಾತ್​ ಪ್ರಕರಣದ ಬಳಿಕ ಮಹಿಳೆ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ಸ್ವಯಂಘೋಷಿತ ದೇವಮಾನವನ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೃತ್ಯ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರಣ, ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಶೂನ್ಯ ಎಫ್​ಐಆರ್​ ಅನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಮಾಣಿಕ್‌ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಹೀರಾಲಾಲ್ ಜಾಧವ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಆರೋಪಿಯು ಇದೇ ರೀತಿಯ ವಿಧಾನದಿಂದ ಹಲವಾರು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ದೂರುದಾರೆ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಾಸಿಕ ಪ್ರಕರಣ: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾಸಿಕ್​ನಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಮರ್ಚೆಂಟ್​ ನೇವಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಿತ ದೇವಮಾನವ ಹಲವಾರು ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡೆಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈತನ ಬಳಿಕ 55 ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಅಸಭ್ಯ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿಯೂ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

ಪೋಷಕರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಸಿ ದೇವಮಾನವನಿಂದ ಯುವತಿ ಮೇಲೆ ಪದೇ ಪದೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ: 55 ವಿಡಿಯೋ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಪೊಲೀಸರು: ಮಹಾ ಸದನದಲ್ಲೂ ರಿಂಗಣ

ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಲಕಿಯ ಅತ್ಯಾಚಾರ; ಶಿಕ್ಷಕನಿಗೆ ದಂಡಸಮೇತ 20 ವರ್ಷ ಕಠಿಣ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ

TAGGED:

ನಕಲಿ ಬಾಬಾ
ಅತ್ಯಾಚಾರ
SELF PROCLAIMED RELIGIOUS GURU
PUNE POLICE
Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.