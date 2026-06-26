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'ನಮ್ಮ ಮಗಳು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥಳೆಂದು ಸಾಬೀತಾದರೆ ಅವಳನ್ನೂ ಅದೇ ಸ್ಥಳದಿಂದ ತಳ್ಳಿ': ಸಿಯಾ ಪೋಷಕರು

ಪುಣೆ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಆರೋಪಿ ಸಿಯಾಳ ಪೋಷಕರು, ನಮ್ಮ ಮಗಳು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥಳೆಂದು ಸಾಬೀತಾದರೆ ಅವಳನ್ನೂ ಅದೇ ಸ್ಥಳದಿಂದ ತಳ್ಳಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Real estate entrepreneur Ketan Vishal Agarwal
ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮಿ ಕೇತನ್ ವಿಶಾಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 26, 2026 at 7:43 PM IST

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ಪುಣೆ(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): 26 ವರ್ಷದ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮಿ ಕೇತನ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಹೊಸ ತಿರುವು ಪಡೆದಿದೆ. ಕೇತನ್ ಅವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವಂತೆ ಪ್ರಿಯಕರ ಚೇತನ್ ಚೌಧರಿಯೇ ಸಿಯಾ ಗೋಯಲ್‌ಳನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದ್ದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಜೂನ್ 18ರಂದು ಪುಣೆಯ ಲೋಹಗಡ್ ಕೋಟೆಯ ಬಂಡೆಯಿಂದ ಕೇತನ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಭಾವಿ ಪತ್ನಿ ಸಿಯಾ ಮೇಲಿದೆ.

ಇದರ ನಡುವೆ, ಸಿಯಾಳ ಪೋಷಕರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಆಕೆಯ ತಂದೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಗೋಯಲ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಮೇಲಿನ ಆರೋಪಗಳು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

"ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರು ಯಾರೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಎದುರಿಸಲೇಬೇಕು. ಅದು ನನ್ನ ಮಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಸರಿ. ನನ್ನ ಮಗಳ ತಪ್ಪನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವ ಪುರಾವೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಕೇತನ್‌ ಅವರನ್ನು ತಳ್ಳಿದ ಸ್ಥಳದಿಂದಲೇ ಅವಳನ್ನೂ ತಳ್ಳಬೇಕು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

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TAGGED:

KETAN AGARWAL
SIYA GOYAL
ಪುಣೆ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ
MAHARASHTRA
PUNE MURDER CASE

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