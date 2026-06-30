ಗಿರ್ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ 30 ಸಿಂಹಗಳನ್ನು ಪಂಜರದಲ್ಲಿಟ್ಟ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ; ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಕ್ರೋಶ
ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಗಿರ್ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿನ ಸುಮಾರು 30 ಸಿಂಹಗಳನ್ನು ಪಂಜರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವನ್ಯಜೀವಿ ಪ್ರಿಯರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 30, 2026 at 2:07 PM IST
ಅಮ್ರೇಲಿ (ಗುಜರಾತ್) : ಅಮ್ರೇಲಿ ಮತ್ತು ಗಿರ್-ಅಂಚಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾನವ-ಸಿಂಹ ಸಂಘರ್ಷದ ಘಟನೆಗಳು ಆತಂಕಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರಲು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಗಿರ್ನ ವಿವಿಧ ಶ್ರೇಣಿಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 30 ಸಿಂಹಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಪಂಜರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದೆ. ಇದು ಪ್ರದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ 'ಸಾಮೂಹಿಕ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವಿಕೆ' ಅಭಿಯಾನದಿಂದ ವನ್ಯಜೀವಿ ಪ್ರಿಯರು ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಗಿರ್ಕಾಂತ ಮತ್ತು ಕಂದಾಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 30 ಸಿಂಹಗಳನ್ನು ಪಂಜರದಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ.
ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ : ಮಹುವಾ ಶ್ರೇಣಿ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ 3 ಸಿಂಹಗಳು, ಖಂಬಾ ಶ್ರೇಣಿಯ ಚತುರಿ ಗಾಮ್ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ 12, ಸಾವರ್ಕುಂಡ್ಲಾ ಬಳಿಯ ಜುನಾಸಾವರ್ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ 1, ಜಸಧರ್ ಶ್ರೇಣಿಯಿಂದ 6, ಬಗ್ಸಾರಾದ ಘಾಟಿಯಾನ್ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ 4, ರಾಜುಲಾದ ಕೊವಾಯಾ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ 4 ಮತ್ತು ರಾಜುಲಾದ ಹಿಂದೋರಾನಾ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ 1 ಸಿಂಹವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ.
ಸಿಂಹ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಕೋಪ : ದಾಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸಾವು-ನೋವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವನ್ಯಜೀವಿ ಪ್ರಿಯರ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೋಪ ಮೂಡಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಿಂಹಗಳನ್ನು ಪಂಜರದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಮುಗ್ಧ ಸಿಂಹಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾದ ಸಿಂಹಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಗಿರ್ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದರೆ, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸಿಂಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸಿಂಹ ಪ್ರಿಯರು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಂಹವೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಹೊಸ ಸಿಂಹಗಳ ಆಗಮನವು ಘರ್ಷಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
SOP ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದ್ದಿವೆ : ಸಿಂಹಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಪಿತ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಕೆಲವು ವನ್ಯಜೀವಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ (SOP)ಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆಯೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೂ ಎದ್ದಿವೆ. ಗಿರ್ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಗ್ರೇಟರ್ ಗಿರ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಪಂಜರದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ಸಿಂಹ ಪ್ರಿಯರು ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ವಿವರಣೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಎಲ್ಲಾ ಘಟನೆಗಳ ನಡುವೆ, ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಮಾನವ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿ ನಿಯಮಗಳ ಅನುಸರಣೆಯ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ವಿಷಯವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯ ವನ್ಯಜೀವಿ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯ ಭೂಷಣ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, 'ಸಿಂಹ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಬೇಕು. ನಾವು ಅವರನ್ನು ₹25,000–₹50,000 ದಂಡದೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವರು ಇದರಿಂದ ಹಣ ಗಳಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ; ಅವರು ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಂಹಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವುದು ಅವುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ; ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಇದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾದ ಸಿಂಹಗಳನ್ನು ಗಿರ್ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಅದು ಇತರೆ ಸಿಂಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ಸವಾಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಚಾಮರಾಜನಗರ: ವ್ಯಾಘ್ರನ ಉಪಟಳಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್: ಕೊನೆಗೂ ಬೋನಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಹೆಣ್ಣು ಹುಲಿ