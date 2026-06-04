10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅರ್ಹತೆಯ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪದವೀಧರ ನೇಮಕ: ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಕಡಿಮೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆಯ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಉನ್ನತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದೇ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಹತ್ವದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
By PTI
Published : June 4, 2026 at 8:32 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಕಡಿಮೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ ಕೋರುವ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವುದರ ವಿರುದ್ಧ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಹತ್ವದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಇಂತಹ ನೇಮಕಗಳು ಆಯಾ ಹಂತದ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ವಂಚಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿದೆ.
ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಟೆಂಡೆಂಟ್ ಒಬ್ಬರ ನೇಮಕದ ಕುರಿತ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆಯ ವೇಳೆ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಅಹ್ಸಾನುದ್ದೀನ್ ಅಮನುಲ್ಲಾಹ್ ಮತ್ತು ಆರ್. ಮಹಾದೇವನ್ ಅವರಿದ್ದ ಪೀಠವು ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
ನಿಗದಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಬೇಕು. ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿಸಿದರೆ, ಅದು ನಿಜವಾದ ಅರ್ಹತೆಯುಳ್ಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಕಾಶ ಕಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿದೆ.
ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಮಿತಿ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದೇಕೆ?: ಆಯಾ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದರ ಹಿಂದಿನ ತರ್ಕವೇ ಸಮಾನತೆ ಕಾಪಾಡಲು. ಜೀವನದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಿದ್ದಾಗ, ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಕೋರುವ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದರೆ ಅರ್ಥವೇನು? ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ.
ಉದ್ಯೋಗದಾತನಾಗಿರುವ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅಂತಹ (ಕಡಿಮೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ) ಜನರಿಗಾಗಿ ಕೆಲವು ವರ್ಗದ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವುದು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎದುರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ, ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಟ್ಟರೆ ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಯುಳ್ಳವರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಅವಕಾಶವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಸತತವಾಗಿ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿವೆ ಎಂದು ಪೀಠವು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಏನಿದು ಪ್ರಕರಣ?: ಪದವೀಧರನಾಗಿದ್ದರೂ ತನ್ನ ನಿಜವಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು 10ನೇ ತರಗತಿ ಅರ್ಹತೆಯ ಅಟೆಂಡೆಂಟ್ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಜಾ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಆತ ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದ. ವಿಚಾರಣೆಯ ವೇಳೆ ಕೋರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಕ್ರಮವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಮರಳಿ ಆತನನ್ನು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿತ್ತು.
ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿತ್ತು. ವಿಚಾರಣೆಯ ವೇಳೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿ ಉನ್ನತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, 10ನೇ ತರಗತಿ ಅರ್ಹತೆಯ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ನೇಮಕವಾಗಿದ್ದು ತಪ್ಪು. ಉದ್ಯೋಗಿಯು ತಾನು ಪದವೀಧರ ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು, ಕೇವಲ 10ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲಾಗಿದ್ದ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಪರಿಗಣಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆತನ ಮರುನೇಮಕದ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ತಡೆ ನೀಡಿದೆ.
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