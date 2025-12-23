ಬಾಂಗ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಗಳ ಹತ್ಯೆ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ದೆಹಲಿಯ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಹೈಕಮಿಷನ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಭದ್ರತೆ
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಗಳ ಹತ್ಯೆ, ದಾಳಿಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಶುರುವಾಗಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಬೆದರಿದ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರ ಭದ್ರತೆ ಕೋರಿ ಭಾರತೀಯ ಹೈಕಮಿಷನರ್ಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದೆ.
Published : December 23, 2025 at 3:43 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಹಿಂಸಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಯುವಕನ ಬರ್ಬರ ಹತ್ಯೆ ಹಾಗು ಇತರೆ ಹಿಂದುಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನಿರಂತರ ದೌರ್ಜನ್ಯ, ದಾಳಿಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿನ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಹೈಕಮಿಷನ್ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಇಂದು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದು ಪರಿಷತ್ (ವಿಹೆಚ್ಪಿ) ಮತ್ತು ಬಜರಂಗ ದಳದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯಿತು.
ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ್ ಮಂಚ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಬೋ ಭಾರತೀಯ ಹಿಂದಿ ಬಂಗಾಳಿ ಸಂಘಟನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಸದಸ್ಯರು ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಬಲಿಯಾದವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರರಾಗಿರುವ ಹಿಂದುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು. ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯ ಜೊತೆಗೆ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ.
VIDEO | Delhi: VHP members hold protest, break barricades during protest outside Bangladesh High Commission over attacks on Hindus in the neighbouring country.— Press Trust of India (@PTI_News) December 23, 2025
(Full video available on PTI Videos- https://t.co/dv5TRAShcC) pic.twitter.com/jdo2EPjsJe
ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರೊಂದಿಗೆ ಘರ್ಷಣೆ: ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿನ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಹೈಕಮಿಷನ್ ಹೊರಗೆ ವಿಎಚ್ಪಿ ಮತ್ತು ಬಜರಂಗ ದಳದ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯೇ ಜಮಾಯಿಸಿ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಕಚೇರಿಯ ಕಡೆಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಪೊಲೀಸರು ತಡೆದರು. ಈ ವೇಳೆ ಘರ್ಷಣೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆ, ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಬಂದ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರನ್ನು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾ ಮಿಲಿಟರಿ ಫೋರ್ಸ್ಗಳು ತಡೆದವು. ಹೈಕಮಿಷನ್ ಕಚೇರಿಯೊಳಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ನುಗ್ಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಮೂರು ಪದರಗಳ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಭಾರೀ ಭದ್ರತೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.
"ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಪಡೆಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
#WATCH | Telangana | Members of Vishva Hindu Parishad, along with other Hindu organisations, hold a protest in Kothapet, Hyderabad, against attacks on minorities in Bangladesh— ANI (@ANI) December 23, 2025
Shashidhar, VHP's National spokesperson, says," atrocities are being done against hindus in bangladesh.… pic.twitter.com/JIoRbIvGy3
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ: ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು "ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ", "ಯೂನಸ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಹೋಶ್ ಮೇ ಆವೋ" ಮತ್ತು "ಹಿಂದೂ ಹತಿಯಾ ಬಂದ್ ಕರೋ" ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಿದರು. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಮಾನ ಕಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ನ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಗುಪ್ತಾ ಮಾತನಾಡಿ, "ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಮಾಯಕ ಹಿಂದೂ ಯುವಕನನ್ನು ಮರಕ್ಕೆ ನೇತುಹಾಕಿ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಕೊಂದ ಹೃದಯ ವಿದ್ರಾವಕ ಮತ್ತು ಅಮಾನವೀಯ ಘಟನೆ ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ಕೇವಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೊಲೆಯಲ್ಲ. ಅದು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಹರಣ" ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
#WATCH | Siliguri, West Bengal | Hindu Jagran Manch & Vishwa Hindu Parishad (VHP) jointly staged a protest in front of the Bangladesh Visa Application Centre over atrocities against minorities in Bangladesh, on 22nd December pic.twitter.com/FWRm8sNocm— ANI (@ANI) December 23, 2025
"ಈ ಘೋರ ಅಪರಾಧವನ್ನು ತಡೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಬಲಿಪಶುವಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಮತ್ತು ಬಜರಂಗದಳದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯುತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ವಿವಿಧೆಡೆ ಹೋರಾಟ: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಸಿಲಿಗುರಿಯಲ್ಲಿ, ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ್ ಮಂಚ್ ಮತ್ತು ವಿಎಚ್ಪಿ ಸದಸ್ಯರು ಮಂಗಳವಾರ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವೀಸಾ ಅರ್ಜಿ ಕೇಂದ್ರದ ಹೊರಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ತೆಲಂಗಾಣದ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಕೊತ್ತಪೇಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಎಚ್ಪಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹಿಂದುಗಳ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದರು. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಹೋರಾಟ ನಡೆದಿದೆ.
#WATCH | Madhya Pradesh | Vishva Hindu Parishad and other Hindu organisations protest over the atrocities against Hindus and the mob lynching of Dipu Chandra Das in Bangladesh, in Bhopal pic.twitter.com/6gsd0RMUTx— ANI (@ANI) December 23, 2025
ಭಾರತೀಯ ಹೈಕಮಿಷನರ್ಗೆ ಸಮನ್ಸ್: ಭಾರತದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರವು ಭಾರತೀಯ ಹೈಕಮಿಷನರ್ ಪ್ರಣಯ್ ವರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಕರೆಸಿ, ಈ ಕುರಿತು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ನವದೆಹಲಿ, ಸಿಲಿಗುರಿ ಮತ್ತು ಅಗರ್ತಲಾದಲ್ಲಿನ ಕಾನ್ಸುಲರ್ ಮತ್ತು ವೀಸಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: