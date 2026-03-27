ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ಶಾಸಕರಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ; ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಗದ್ದಲ

ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತು ಇರಾನ್‌ಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಶಾಸಕರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಜಮ್ಮುವಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿತು.

ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ವಿಧಾನಸಭೆ
Published : March 27, 2026 at 1:41 PM IST

ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ : ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನದ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಕಲಾಪಗಳು ಶುಕ್ರವಾರ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಕಲಾಪ ಶುರುವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ (ಎನ್‌ಸಿ), ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಪೀಪಲ್ಸ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ (ಪಿಡಿಪಿ) ಶಾಸಕರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತು ಇರಾನ್‌ಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಗದ್ದಲ ಉಂಟಾಯಿತು.

ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕ ತನ್ವೀರ್ ಸಾದಿಕ್, ಇರಾನ್‌ನ ಮೃತ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಸೈಯದ್ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಅವರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇತರ ಶಾಸಕರು ಸದನದ ಬಾವಿಗೆ ಧಾವಿಸಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಆಕ್ರಮಣದ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು.

ಕೆಲವು ಎನ್‌ಸಿ ಶಾಸಕರು ಇರಾನ್‌ಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು. "ಇಸ್ರೇಲ್ ಮುರ್ದಾಬಾದ್ (ಇಸ್ರೇಲ್‌ಗೆ ಸಾವು)" ಮತ್ತು "ಇರಾನ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ (ಇರಾನ್‌ ಚಿರಂಜೀವಿಯಾಗಲಿ)" ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗುತ್ತಾ ಇರಾನ್‌ನ ಮುಗ್ಧ ಜನರ ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಎನ್‌ಎಲ್‌ಯು ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಒತ್ತಾಯ: ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ಶಾಸಕರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಒಮರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಕೂಡ ಸದನದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಘೋಷಣೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ (ಬಿಜೆಪಿ) ಶಾಸಕರು ಜಮ್ಮುವಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (ಎನ್‌ಎಲ್‌ಯು) ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಪೋಸ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.

ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಸುರ್ಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಸ್ಲಾಥಿಯಾ ಅವರಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಸಮಯ ನೀಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಅವರು ಎನ್‌ಎಲ್‌ಯು ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಎನ್‌ಸಿ ಶಾಸಕರು ಅವರಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಗದ್ದಲ ಮುಂದುವರೆಯಿತು.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಇರ್ಫಾನ್ ಹಫೀಜ್ ಲೋನ್ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಿದ ನಂತರ ಹಫೀಜ್ ಲೋನ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರಾದ ಶಗುನ್ ಪರಿಹಾರ್, ಅರವಿಂದ್ ಗುಪ್ತಾ ಮತ್ತು ಯುಧ್ವೀರ್ ಸೇಥಿ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಯಿತು. ಅವರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದರು. ಆದರೆ, ಮಾರ್ಷಲ್‌ಗಳು ಜಗಳ ನಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಅವರನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದರು.

ಸದನ ಮುಂದೂಡಿದ ಸ್ಪೀಕರ್ : ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಅವಧಿಯ ಮೊದಲ 27 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ಗದ್ದಲ ಮುಂದುವರಿದ ನಂತರ, ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಮ್ ರಾಥರ್ ಸದನವನ್ನು 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಂದೂಡಿದರು.

