'ಜೆನ್ ಝೀಗಳ ದೂರುಗಳು ನಿಜವಾದವು': Gen Z, Gen Alpha ಜೊತೆ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಭಾಗವತ್ ಸಂವಾದ
ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಅವರು Gen Z, Gen Alpha ಜೊತೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು.
Published : August 6, 2026 at 8:40 PM IST
ಮುಂಬೈ(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): "ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಸಂವಾದದ ರೂಪವಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳು ವಿಭಜನೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಬದಲು ಒಮ್ಮತ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು" ಎಂದು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಹೇಳಿದರು.
"ಪ್ರತಿಭಟನೆಯು ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಮಾರ್ಗ. ಇದರಿಂದ ವಿಭಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಚರ್ಚೆಯ ನಂತರ ಒಮ್ಮತ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆದ ಭಾರತದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕೀಕರಣ ಚಳುವಳಿ(IIMUN)ಯ 15ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 2 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜೆನ್ ಜೀ ಮತ್ತು ಜೆನ್ ಅಲ್ಫಾ ಯುವಕರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
"ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಲಿಸದಿದ್ದರೆ ಅದು ಆಂದೋಲನಕ್ಕೆ ತಿರುಗಬಹುದು. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಒಮ್ಮತ ಸೃಷ್ಟಿಯೇ ಹೊರತು, ವಿಭಜನೆ ಅಲ್ಲ. ಜೆನ್ ಝೀಗಳ ದೂರುಗಳು ನಿಜವಾದವು. ನಾನು ಅವರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಭಾಗವತ್ ಹೇಳಿದರು.
"ಭಾರತದ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎದ್ದಿರುವ ಕಳವಳಗಳು ಸತ್ಯ. ಮಾತುಕತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೊದಲ ತಂತ್ರವಾಗಿರಬೇಕು. ಸಂಭಾಷಣೆ ಕುದುರದಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಂತರ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು" ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
"ಹಿಂದೆ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನಿಸದೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ತಾರ್ಕಿಕ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಹೇಳಿದರು.
"ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವುದು ಅದರ ಹಾನಿಕಾರಕ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ. ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಂಬುವ ಮೊದಲು ಸಮಾಜವು ಸ್ವಯಂ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಧಿಕೃತ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ದುರುಪಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, "ಜನರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿನ ವಿಷಯವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ ನಂಬಬಾರದು. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಲದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮುಖಗಳು ಮತ್ತು ಧ್ವನಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಕಲಿ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು. ಜನರು ಅಧಿಕೃತ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲಿಸದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದನ್ನೂ ಎಂದಿಗೂ ನಂಬಬಾರದು" ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ನೀಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಕುರಿತು ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ (ಸಿಜೆಪಿ) ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಯುವಜನತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಜೆನ್ ಝೀ ಮತ್ತು ಜೆನ್ ಆಲ್ಫಾ ಸಮೂಹವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಈ ಮಹತ್ವದ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದೇ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
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