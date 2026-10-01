ಸಿಇಸಿ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ - ಎಸ್ಎಫ್ಐ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ನಡುವೆ ಭುಗಿಲೆದ್ದ ಹಿಂಸಾಚಾರ: 200 ಮಂದಿ ವಿರುದ್ದ ಪ್ರಕರಣ
ಈ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ರಮವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ, ಎಸ್ಎಫ್ಐ ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಇಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಬಂದ್ಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದೆ.
Published : October 1, 2026 at 10:59 AM IST
ತಿರುವನಂತಪುರಂ (ಕೇರಳ): ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ತಿರುವನಂತಪುರಂನಲ್ಲಿ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಮೆರವಣಿಗೆ ತೀವ್ರ ಘರ್ಷಣೆಗೆ ತಿರುಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿಭಟನಾನಿರತರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫೆಡರೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಎಸ್ಎಫ್ಐ) ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೊಂದಿಗೆ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಸಂಘರ್ಷ ನಡೆದಿದ್ದು, ಇದಾದ ಬಳಿಕ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಪೊಲೀಸರು ಜಾಮೀನು ರಹಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ರಮವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ, ಎಸ್ಎಫ್ಐ ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಬಂದ್ಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದೆ.
ಏನಿದು ಪ್ರಕರಣ?: ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 8 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನಾನಿರತ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಕೇರಳ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪಾಲಯಂನಲ್ಲಿರುವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಬಳಿ ಜಮಾಯಿಸಿ, ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ದಹಿಸಿದರು. ರಸ್ತೆಯ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಟೈರ್ಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನ ಒಳಗಿನಿಂದ ತಮ್ಮತ್ತ ಬಿಯರ್ ಬಾಟಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಎಸೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು, ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ಮತ್ತು ಮರದ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಆವರಣದೊಳಗೆ ಎಸೆದರು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಮರಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿತು. ಈ ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಂದಿಸಿದರು.
ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹತೋಟಿಗೆ ತರಲು, ಪೊಲೀಸರು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಆವರಣದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಲಾಠಿಚಾರ್ಜ್ ನಡೆಸಿದರು. ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆರು ಬಾರಿ ಗ್ರೆನೇಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಯಿತು. ಪೊಲೀಸರ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶದ ನಂತರ, ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಚಿವಾಲಯದತ್ತ ನುಗ್ಗಿದರು. ಆದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಎಸ್ಎಫ್ಐ (SFI) ಮತ್ತು ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಯೂತ್ ಫೆಡರೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸಿ ಸಚಿವಾಲಯದತ್ತ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತೆ ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡು, ಮತ್ತೊಂದು ಭಾರಿ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಡಿಜಿಪಿ ಪಿ. ವಿಜಯನ್ ಮತ್ತು ಐಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಉನ್ನತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಹಾಗೂ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ಮತ್ತು ಸಿಪಿಐ (ಎಂ) ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯ ವಿ. ಶಿವನ್ಕುಟ್ಟಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಘರ್ಷಣೆಯ ವೇಳೆ ಎಸ್ಎಫ್ಐ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪಿ ಎಸ್ ಸಂಜೀವ್ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಅಚು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಯಿತು.
ಎಸ್ಎಫ್ಐ ವಾಗ್ದಾಳಿ: ಘಟನೆಯು ಯೋಜಿತ ಪಿತೂರಿ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿರುವ ಎಸ್ಎಫ್ಐ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಬಂದಿದ್ದವರ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೇ ಎಸ್ಎಫ್ಐ ನಾಯಕರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಸ್ಎಫ್ಐ ನಾಯಕ ವಿ.ಕೆ. ಸನೋಜ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗಮನ ಬೇರೆಡೆ ಸೆಳೆಯುವ ಕೃತ್ಯ: ಯುಡಿಎಫ್ ಸಚಿವರ ವಿರುದ್ಧ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೇಳಿಬಂದಿರುವ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪಗಳಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗಮನವನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಈ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನೊಳಗೆ ಎಸೆಯಲಾದ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಂದಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದವರ ಮೇಲೆ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನುಗ್ಗಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಪರಾಧಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಕ್ಕ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕಠಿಣ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಎಂಗೂ ತಾಕಿದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಬಿಸಿ: ಈ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ನಿವಾಸವಾದ 'ಕ್ಲಿಫ್ ಹೌಸ್'ಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿ ಡಿ ಸತೀಶನ್ ಅವರು ಚಾಕಾ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಾವುಟ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಎದುರಿಸಿದರು. ರಾಜ್ಯದ ಸಚಿವರೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ವಾಹನದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯುವಂತಾದ ನಾಟಕೀಯ ಸನ್ನಿವೇಶವೂ ಉಂಟಾಯಿತು. ಈ ಕುರಿತು ತಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ದೂರು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಪೊಲೀಸರು ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಲ್ಲ.
ರಾಜ್ಯ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಎಸ್ಎಫ್ಐ ಕರೆ: ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಕೆಎಸ್ಯು ನಡೆಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ದಾಳಿಯ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿರುವ ಎಸ್ಎಫ್ಐ ಇಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಬಂದ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಚಿವಾಲಯದತ್ತ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ತಿರುವನಂತಪುರದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಎಸ್ಎಫ್ಐ ಕೊಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆಯೋಜಿಸಿದೆ.
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