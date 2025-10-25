ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ರೈತರಿಗೆ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕೃಷಿ: ಇಲ್ಲಿನ ರೈತರಿಗೆ ಚಿಲ್ಲಿ ವರದಾನವಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?

ETV Bharat / bharat

ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಗೊಬ್ಬರ, ಔಷಧ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ಬೆಳೆ ರೈತರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿದಾಯಕ ಲಾಭವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ.

Farmers working in a chilli field
ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಕೃಷಿಕರು (ETV Bharat)
Published : October 25, 2025 at 6:58 PM IST

ಅಮರಾವತಿ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) : ಅಮರಾವತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೆಲ್ಘಾಟ್ ತಪ್ಪಲು ಸೇರಿದಂತೆ ನದಿ ತೀರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ರೈತರಿಗೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ ಮತ್ತು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಳೆಯನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆದ ರೈತರಿಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್​ನಿಂದ ಜನವರಿವರೆಗೆ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ನಾಲ್ಕು ಅಥವಾ ಐದು ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಒಮ್ಮೆ ನೆಟ್ಟ ನಂತರ ಇಡೀ ವರ್ಷವೂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಇಳುವರಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ರೈತರಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಿವೆ.

ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಖರ್ಚು : ಈ ಕುರಿತು ಚಂದೂರ್‌ಬಜಾರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಪೂರ್ಣ ನಗರದ ಯುವ ರೈತ ನಿಖಿಲ್ ರಾವತ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದ್ದರೂ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಸುವುದು, ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಔಷಧ ಸಿಂಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಹಾಕುವುದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕಠಿಣ ಮತ್ತು ದುಬಾರಿ ಕೆಲಸ' ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಿತ್ಯ 16 ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ 200 ರೂ. ಕೂಲಿ: ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕೀಳಲು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 16 ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಮಿಕರಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಪ್ರತಿದಿನ 200 ರೂ. ಹಣ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಹದಿನಾರು ಕಿಲೋ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಗಿಡಗಳಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಿಖಿಲ್ ರಾವತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

chili-cultivation
ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಜಮೀನು (ETV Bharat)

ಪ್ರತಿದಿನ ಐದು ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುತ್ತದೆ : ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೂರೂವರೆ ಎಕರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಿಲೋಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ನಮಗೆ 35- 38 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗೊಬ್ಬರ, ಔಷಧ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೂ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಫಸಲು ತೃಪ್ತಿದಾಯಕ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಮುಂದಿನ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕೊಯ್ಲು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

chili-cultivation
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ರೈತರು (ETV Bharat)

ಮುಂಬೈ, ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ : ಈ ಕುರಿತು ಶ್ರೀ ಶಿವಾಜಿ ಕೃಷಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಕೃಷಿ ತಜ್ಞ ಪ್ರೊ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಅಮರಾವತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಮೆಲ್ಘಾಟ್ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಧಮನ್‌ಗಾಂವ್ ಗಾಧಿ, ದೇವಗಾಂವ್, ಮಲ್ಹಾರಾಗಳಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ವರುದ್, ಚಂದೂರ್ ಬಜಾರ್ ತಾಲೂಕುಗಳ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮುಂಬೈ, ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

chili-cultivation
ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಚೀಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat)

'ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಣಗಿದ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ವರುದ್ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜುರಾ ಬಜಾರ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನಡೆಯುವ ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಬರುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ' ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ ರೈತರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Farmers busy harvesting chillies
ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವ ಕೃಷಿಕರು (ETV Bharat)

