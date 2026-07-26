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ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗ ನಂಬಿ ಹೋದ 100 ಯುವಕರಿಗೆ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್​ನಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟ: ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂನಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವಂತೆ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ

ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯುವಕರನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ದು, ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್​ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ನೀಡಿ ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸೈಬರ್ ಕೃತ್ಯ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

PROMISED IT JOBS TELUGU YOUTHS TORTURE ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಆಮಿಷ ತೆಲಗು ಯುವಕರಿಗೆ ಹಿಂಸೆ TELUGU YOUTHS STUCK IN MYANMAR
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 26, 2026 at 10:08 PM IST

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ಅಮರಾವತಿ: ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಿಸುವ ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದ ಸುಮಾರು 100 ಯುವಕರು ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್‌ನ ಕೈಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಯುವಕರು ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಾಕ್ ನೀಡಿ, ಕತ್ತಲೆ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿ, ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಇರಿಸಿ, ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಮಾಡಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಗುಂಟೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಧಾರಾಂಗನಗರದ ಸಾಯಿಬಾಬಾ, ಕೃಷ್ಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅವನಿಗಡ್ಡದ ಪೂರ್ಣ ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಕಾಕುಳಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಲಾಸದ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1.25 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸಂಬಳದ ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ನಂಬಿ ಯುವಕರು ಮೋಸ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಆಸೆಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 2 ರಂದು ವಿಜಯವಾಡದಿಂದ ಯುವಕರು ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ನೇಮಕಾತಿ ಏಜೆಂಟ್‌ರು ಸಿಂಗಾಪುರದ ಬದಲು ಕಾಂಬೋಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಯುವಕರನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ದು ನಂತರ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್‌ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ ಮತ್ತು ಇತರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಾಕ್ ನೀಡಿ, ಕತ್ತಲೆ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿ ಮತ್ತು ಊಟ ನೀಡದೆ ಹಿಂಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನು ಕೆಲ ಮಹಿಳಾ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯರ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಕೂಡ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವರು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ, ಪೂರ್ಣ ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಣ ಸೇರಿದಂತೆ 18 ಜನರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಂಧಿಸಿ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 15 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನೀಡುವಂತೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಫೋನ್ ಕರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರು ಜುಲೈ 17 ರಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಆನ್‌ಲೈನ್ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜುಲೈ 22 ರಂದು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಅನಿವಾಸಿ ತೆಲುಗು ಸೊಸೈಟಿ (ಎಪಿಎನ್‌ಆರ್‌ಟಿ) ಗೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಸಂತ್ರಸ್ತರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮರಳು ಕರೆತರಲು ಸಾಧ್ಯ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಎಪಿಎನ್‌ಆರ್‌ಟಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ.

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TAGGED:

PROMISED IT JOBS
TELUGU YOUTHS TORTURE
ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಆಮಿಷ
ತೆಲಗು ಯುವಕರಿಗೆ ಹಿಂಸೆ
TELUGU YOUTHS STUCK IN MYANMAR

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