ಕೇರಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ: ಸಿಎಂ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್​, ವಿ ಡಿ ಸತೀಶನ್,ರಾಜೀವ್​ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್​ ಸೇರಿ ಹಲವರಿಂದ ವೋಟಿಂಗ್​

ರಾಜ್ಯವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಜ್ಯವಾಗುವತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಕೇರಳದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೇರಳ ಸಿಎಂ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್​ ಹೇಳಿದರು.

Etv BharatProminent leaders, candidates arrive early at polling booths in Kerala
ಸಿಎಂ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್​, ವಿ ಡಿ ಸತೀಶನ್,ರಾಜೀವ್​ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್​ ಸೇರಿ ಹಲವರಿಂದ ವೋಟಿಂಗ್​ (ETV Bharat/IANS)
By PTI

Published : April 9, 2026 at 9:37 AM IST

ತಿರುವನಂತಪುರಂ: ಕೇರಳದಾದ್ಯಂತ ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ರಿಂದ ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಮತದಾನ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿ ಮತದಾನ ಮಾಡಿದರು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು 2.71 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತದಾರರು ತಮ್ಮ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್, ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ, ಮಗಳು ಮತ್ತು ಪುತ್ರನೊಂದಿಗೆ ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕಣ್ಣೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಿಣರಾಯಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆರ್‌ಸಿ ಅಮಲ ಬೇಸಿಕ್ ಯುಪಿ ಶಾಲೆಯ ಮತಗಟ್ಟೆಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡೇ ಹೋಗಿ ಹಕ್ಕು ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದರು.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಈ ಚುನಾವಣೆ ಏಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. ರಾಜ್ಯವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಜ್ಯವಾಗುವತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಕೇರಳದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಮುನ್ನಡಿ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ, ಅದು ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಬಾರದು ಮತ್ತು ಜನರು ಅದರ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಎಲ್‌ಡಿಎಫ್ ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕಾದರೆ ಎಲ್‌ಡಿಎಫ್ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಜನರು ಬಲವಾಗಿ ನಂಬುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಾರಿಯೂ ಜನರು ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮಗಿದೆ. ನಾವು ಜನರೊಂದಿಗಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ ಸತೀಶನ್​: ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ವಿ ಡಿ ಸತೀಶನ್ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೇಸರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಮತಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಬೇಕು. ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ವಿಜಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಯುಡಿಎಫ್ 100 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಚುನಾವಣಾ ಪೂರ್ವ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮುನ್ನಡೆ ಇದೆ. ಪುದುಯುಗ ಯಾತ್ರೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ನಾನು ಕೇರಳದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ಬಲವಾದ ಅಲೆ ಇದೆ ಎಂದು ಸತೀಶನ್​ ಹೇಳಿದರು.

ದೇವಸ್ವಂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ಮತಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವೋಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ: ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸುರೇಶ್ ಗೋಪಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6.30 ಕ್ಕೆ ಗುರುವಾಯೂರಿನ ದೇವಸ್ವಂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ಮತಗಟ್ಟೆಗೆ ತಲುಪಿ ಸರದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾದು ಮತ ಹಾಕಿದರು. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾನು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಗುರುವಾಯೂರಪ್ಪನ್ ಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜೀವ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸಹ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಚಲಾಯಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತರಲು ಪಕ್ಷವು ಮತದಾರರಿಂದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಚುನಾವಣೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಜನರು ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬದಲಾವಣೆ ತರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಮತ ಹಾಕಿದ ನಟ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್: ತಿರುವನಂತಪುರಂನ ಮುದವನ್‌ಮುಘಲ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಟ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದರು. ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸರದಿ, ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿ ಎಂದು ಅವರು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸನ್ನಿ ಜೋಸೆಫ್ ಕಣ್ಣೂರಿನ ಪೆರವೂರಿನ ಕಡತುಂಕಡ್ವುವಿನ ಸೇಂಟ್ ಜಾನ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದರು. ಸಿಪಿಐ(ಎಂ) ನಾಯಕಿ ಕೆ ಕೆ ಶೈಲಜಾ ಅವರ ಎದುರಾಳಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಿ. ಸುಕುಮಾರನ್ ನಾಯರ್ ಕೊಟ್ಟಾಯಂನ ಚಂಗನಶ್ಶೇರಿಯ ವಾಜಪಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದರು.

ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಮತ್ತು ಕಂಜಿರಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎನ್ ಡಿಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜಾರ್ಜ್ ಕುರಿಯನ್ ಅವರು ಕನಕರಿ ಗವರ್ನ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದರು.

