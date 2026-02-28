ETV Bharat / bharat

ಮಹಿಳಾ ವಿಮೋಚನೆಗೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತಿವೆ ಹಯಸಿಂತ್​ನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

ನೀರಿನ ಹುಲ್ಲು (ಹಯಸಿಂತ್​)ಗಳಿಂದ ತಯಾರಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಂದಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ತಂದಿದೆ.

Products made from Hyacinth opens door for Woman emancipation in Assam
ಜೂರಿ ದಾಸ್ ಅವರು ಹಯಸಿಂತ್​ನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat)
Published : February 28, 2026 at 7:13 PM IST

ಸೋನಾಪುರ (ಅಸ್ಸೋಂ) : ಗುವಾಹಟಿ ಮಹಾನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಖೇತ್ರಿಯಲ್ಲಿನ ನೂರಾರು ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ 'ಮೇಟೆಕಾ' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ನೀರಿನ ಹಯಸಿಂತ್‌ನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗುವ ತನ್ನ ಉಪಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕಸ ಅಥವಾ ಹಾನಿಕಾರಕ ಸಸ್ಯಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಹಯಸಿಂತ್, ಈಗ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಜೂರಿ ದಾಸ್ ಅವರು ತಯಾರಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನ (ETV Bharat)

ಹೋರಾಟದಿಂದ ಯಶಸ್ಸಿನವರೆಗೆ : ತನ್ನ ಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಜೂರಿ ದಾಸ್ ಅನೇಕ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. 2014ರಲ್ಲಿ ಅವರು NEDFi (ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್)ನಲ್ಲಿ ಹಯಸಿಂತ್‌ನಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ಹೊಸ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರು ಖೇತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ತೆರೆದರು ಮತ್ತು ಹಯಸಿಂತ್‌ನಿಂದ ವಿವಿಧ ಉಪಯುಕ್ತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.

ತಯಾರಿಕೆಯ ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳು: ಹಯಸಿಂತ್​ನಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದೆ. ಈ ನೀರಿನ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಕೊಳಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ, ಯಂತ್ರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ಒಣಗಿದ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಮಡಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗುವಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಪ್ಪಟೆಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಇದನ್ನು ಯೋಗ ಮ್ಯಾಟ್‌ಗಳು, ವಿವಿಧ ಡಿಸೈನರ್ ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳು, ಟೋಪಿಗಳು, ಡ್ರೈಯರ್‌ಗಳು, ಫೈಲ್ ಕವರ್‌ಗಳು, ಊಟದ ಕವರ್‌ಗಳು, ಬಾಟಲ್ ಕವರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಶರ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಯಸಿಂತ್​ನ ಉತ್ಪನ್ನ (ETV Bharat)

ಜೂರಿ ದಾಸ್ ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ 'ಬಿನಾಪಾನಿ ಕಲಾ ನಿಕೇತನ' ಮೂಲಕ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಈ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಇಂದು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಪೋಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಿನಗಳು ಕಳೆದಂತೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರು ಅವರಿಂದ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಉತ್ಪನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ: ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಉತ್ಪನ್ನದ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯು ಖರೀದಿದಾರರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

Products made from Hyacinth opens door for Woman emancipation in Assam
ಹಯಸಿಂತ್​ನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು (ETV Bharat)

ಅವರ ಹಯಸಿಂತ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಎನ್‌ಜಿಒಗಳು ಖರೀದಿಸಿವೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಗುವಾಹಟಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ. ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಜೂರಿ ದಾಸ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಕೆಲಸವು ಚಿಕ್ಕದಲ್ಲ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ. ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇದ್ದರೆ, ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದ ಮೂಲಕ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಂದರಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಮನೆಕೆಲಸಗಳ ನಂತರ ಉಳಿದ ಸಮಯವನ್ನು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗುವಂತಹ ಉತ್ಪಾದಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆಯಬೇಕೆಂದು ನಾನು ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ತಾಂಡವವಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಜೂರಿ ದಾಸ್ ಈಗ ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಓಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸೃಜನಶೀಲ ಚಿಂತನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಯಾಣವು 'ಕ್ರಿಯೆಯೇ ಧರ್ಮ' ಮತ್ತು ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಯಶಸ್ಸು ಖಚಿತ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

