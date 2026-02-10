ETV Bharat / bharat

ಮದ್ರಾಸ್​ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಹಿಂಪಡೆದ 'ಜನ ನಾಯಗನ್'​ ನಿರ್ಮಾಪಕ

ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್‌ಗೆ ಹೊಸ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

Production company withdraws 'Jana Nayagan' case: What happened in court?
ಜನ ನಾಯಗನ್ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 10, 2026 at 3:36 PM IST

2 Min Read
ಚೆನ್ನೈ (ತಮಿಳುನಾಡು): ಸೆನ್ಸಾರ್​ ಮಂಡಳಿ ವಿರುದ್ಧ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದ​ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಜನ ನಾಯಗನ್​ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಮದ್ರಾಸ್​ ಹೈ ಕೋರ್ಟ್​ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ.

ನಟ ವಿಜಯ್​ ಅಭಿನಯದ ಜನ ನಾಯಗನ್​ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸೆನ್ಸಾರ್​ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸೆನ್ಸಾರ್​ ಮಂಡಳಿ ವಿರುದ್ಧ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್​ 18ರಂದು ರಿಟ್​ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 22ರಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಸಮಿತಿಯು U/A 16+ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡಲು ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್​ ಹೌಸ್​ಗೆ ತಿಳಿಸಿತ್ತು.

ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 24ರಂದು ಮತ್ತೆ ಸೆನ್ಸಾರ್​ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್​​ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿತ್ತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಮಿತಿಯು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ U/A 16+ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಕಡೆಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ವೆಬ್​ಸೈಟ್​ಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್​ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಆದರೂ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೆನ್ಸಾರ್​ ಮಂಡಳಿ, ಕೆಲವು ವಿದೇಶಿ ಪಿತೂರಿಗಳಿರುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತು.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡ, ಹಲವು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ ಬಳಿಕವೂ ಮತ್ತೆ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೆನ್ಸಾರ್​ ಮಂಡಳಿಯ ದಿಢೀರ್​ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಈಗಾಗಲೇ UA 16+ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹ ಮತ್ತೆ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇಕೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು.

ಈ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಏಕ ಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿ, ಚಿತ್ರವನ್ನು ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಸೆನ್ಸಾರ್​ ಮಂಡಳಿ ಏಕ ಸದಸ್ಯ ಪೀಠದ ಆದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತು. ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಪೀಠವೂ ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠದ ತೀರ್ಪಿಗೆ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ವಿಧಿಸಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತ್ತು.

ಈ ವೇಳೆ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಚಾರಣೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೋಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್‌ಗೆ ಹೊಸ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ಇಂದು ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಾಮೂರ್ತಿ ಪಿಟಿ ಆಶಾ ಪೀಠದ ಮುಂದೆ ಬಂದಿತು. ಸಿನಿಮಾ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದ ವಕೀಲರು ತಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವುದಾಗಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದ ಪೀಠ, ಮನವಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

