ಇಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಚರಣೆ ಬಳಿಕ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಲಿದೆ ಬದರಿನಾಥ ಧಾಮ; ಸ್ತ್ರೀ ವೇಷ ಧರಿಸಲಿರುವ ಅರ್ಚಕರು!
ಬದರಿನಾಥ ಧಾಮದ ದ್ವಾರಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಸಾಗಿದವು.
Published : November 16, 2026 at 5:07 PM IST
ಚಮೋಲಿ (ಉತ್ತರಾಖಂಡ): ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಬದರಿನಾಥ ಧಾಮದ ಬಾಗಿಲುಗಳು ನಿಗದಿತ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳ ನಂತರ ಇಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲಿದೆ. ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ಈ ವರ್ಷದ ಪವಿತ್ರ ಚಾರ್ಧಾಮ್ ಯಾತ್ರೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಬದರಿ ದೇವಾಲಯದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಇಂದು ದೇವಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಚಕರು ಮಹಿಳಾ ವೇಷವನ್ನು ಧರಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಬದರಿನಾಥ ಧಾಮದ ದ್ವಾರಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಸಾಗಿದೆ. ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣವನ್ನು ಹೂವುಗಳಿಂದ ಭವ್ಯವಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಭಗವಾನ್ ಬದರಿ ವಿಶಾಲನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಜಯದಶಮಿಯಂದು ಅಂದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20ರಂದು, ದೇವಾಲಯದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭವ್ಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮಾರಂಭವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಅಧಿಕೃತ ವಂಶಪಾರಂಪರ್ಯ ಅರ್ಚಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಭಗವಾನ್ ಬದ್ರಿ-ವಿಶಾಲನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ನೈವೇದ್ಯ ಅರ್ಪಿಸಿದ ನಂತರ ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಚಕರು ಮತ್ತು ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಂಚಾಂಗದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನಡೆಸಿ, ಈ ಶುಭ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು.
ದೇವಾಲಯದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ಕಳೆದ ಐದು ದಿನಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಂಚ ಪೂಜೆ ಇಂದು ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿದೆ. ಇಂದು, ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಚಕರು ಸ್ತ್ರೀ ವೇಷವನ್ನು ಧರಿಸಿ, ಭಗವಾನ್ ಬದ್ರಿ ವಿಶಾಲನ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ದೇವತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ತದನಂತರ, ದೇವರಿಗೆ ಘೃತ ಕಂಬಳಿಯನ್ನು (ತುಪ್ಪವನ್ನು ಸವರಿದ ವಿಶೇಷ ಕಂಬಳಿ) ಹೊದಿಸಿ, ಅಖಂಡ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ, ಚಳಿಗಾಲದ ಅವಧಿಗಾಗಿ ದೇವಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ರಾತ್ರಿ 9.37ಕ್ಕೆಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಉದ್ಧವ, ಕುಬೇರ ಮತ್ತು ಆದಿಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಪವಿತ್ರ ಆಸನಗಳು (ಗದ್ದಿಗಳು) ಪಾಂಡುಕೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಜೋಶಿಮಠದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಚಳಿಗಾಲದ ನೆಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಲಿವೆ. ಮುಂದಿನ ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ, ಭಕ್ತರು ಪಾಂಡುಕೇಶ್ವರದ ಯೋಗಧ್ಯಾನ ಬದ್ರಿ ದೇವಾಲಯ ಮತ್ತು ಜೋಶಿಮಠದ ನರಸಿಂಹ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಬದ್ರಿ ವಿಶಾಲನಿಗೆ ಚಳಿಗಾಲದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಉದ್ಧವನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವನಿಗಿಂತ ಹಿರಿಯನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಂಬಂಧದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅವನು ದೇವತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಮೈದುನನ (ಪತಿಯ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರನ) ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕತೆ ಪ್ರಕಾರ, ಸೊಸೆ ತನ್ನ ಪತಿಯ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರನ ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಉದ್ಧವನು ಗರ್ಭಗುಡಿಯಿಂದ ಹೊರಹೋದ ನಂತರವೇ ದೇವತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ದೇವಾಲಯದ ಒಳಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
ಇದಲ್ಲದೇ, ದೇವತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಪುರುಷನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಚಕರೇ ಸ್ತ್ರೀ ವೇಷ ಧರಿಸಿ, ದೇವತೆಯ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಗರ್ಭಗುಡಿಯೊಳಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ. ಶತಮಾನಗಳಿಂದಲೂ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಚರಣೆಯು, ಇಂದಿಗೂ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿಮ ಆವೃತ: ನವೆಂಬರ್ 17ಕ್ಕೆ ಬದರಿನಾಥ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಾಗಿಲು ಬಂದ್