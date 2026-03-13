UPSC ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ 113ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಯುವತಿಯ ಅಸಲಿ ಕಥೆ ಬಹಿರಂಗ!
ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪೂರ್ಣ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಾಗೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಅಸಲಿ ಕಥೆ ಹೊರಬಂದಿದೆ.
Published : March 13, 2026 at 3:04 PM IST
ಬುಲಂದ್ಶಹರ್ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ಕೇಂದ್ರ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ (UPSC) ನಾಗರೀಕ ಸೇವೆಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಬುಲಂದ್ಶಹರ್ನ ಶಿಖಾ ಗೌತಮ್ ಎಂಬ ಯುವತಿಯು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ UPSC ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ತಾವು 113ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಆದರೆ, ಇದು ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.
ಭೂದ್ ಪ್ರದೇಶದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಾಲೋನಿ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಶಿಖಾ, ಮಾರ್ಚ್ 6 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ UPSC 2025ರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ತಾನು 113ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ, ಸಿಹಿ ಹಂಚಿ ಸಂಭ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಆದರೆ, ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಆಕೆ UPSC ತೇರ್ಗಡೆ ಆಗಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಹರಿಯಾಣದ ರೋಹ್ಟಕ್ ಮೂಲದ ಶಿಖಾ ಸೆಹ್ರಾವತ್ ಎಂಬುವವರೇ ನಿಜವಾದ 113ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ವಿಜೇತೆ ಎಂಬುದು ಖಚಿತಪಟ್ಟಿದೆ.
ತನ್ನ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಬೇರೊಬ್ಬರು ತಮಗೇ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಹರಿಯಾಣದ ಶಿಖಾ ಸೆಹ್ರಾವತ್, ಕೂಡಲೇ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿಗೆ ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೋರಿದ್ದರು. ಈ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಬಯಲಾಗಿದೆ.
ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಶಿಖಾ ಗೌತಮ್ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಆಕೆಯ ಹೆಸರು 'ಶಿಖಾ ರಾಣಿ' ಎಂದು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಆಕೆ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲೇ (Mains) ಉತ್ತೀರ್ಣಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸತ್ಯ ಕೂಡ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಶಿಖಾ ಗೌತಮ್ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅವರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಆಕೆ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲೇ ಉತ್ತೀರ್ಣಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಧಾವಂತದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ ಸ್ವತಃ ಶಿಖಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಲು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದರು. ಪರಿಣಾಮ, ಅವರು ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ತನಿಖೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಶಿಖಾ ಗೌತಮ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಖಾ ರಾಣಿ ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಶಿಖಾ ಗೌತಮ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಸ್ಡಿಎಂ ಸದರ್ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮನೋಜ್ ರಾವತ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಿಖಾ ಗೌತಮ್, ''ರ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಶಿಖಾ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ಸಂಭ್ರಮ ಪಟ್ಟೆ. ಆದರೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ರೋಲ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಗೋಜಿಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ'' ಎಂದು ತನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ.
