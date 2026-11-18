2027ರ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಚುನಾವಣೆ: ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ನೇತೃತ್ವ
ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಚಾರ ಆರಂಭ - ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ, ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ, ರೈತರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಒಪ್ಪಂದ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
Published : November 18, 2026 at 4:19 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: 2027ರ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ನಡುವಿನ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ವಾದ್ರಾ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಸುಗಮ ಸಮನ್ವಯ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನೂ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಲೋಕಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಈ ಹೊಣೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ, ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪತ್ನಿ, ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯೆ ಡಿಂಪಲ್ ಯಾದವ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ.
2017ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳ ಮೈತ್ರಿಗೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದರು. 2024ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲೂ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತು.
2019ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಜ್ಯೋತಿರಾದಿತ್ಯ ಸಿಂಧಿಯಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಅರ್ಧ ಭಾಗದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಹೊತ್ತಿದ್ದರು. 2020ರಲ್ಲಿ ಸಿಂಧಿಯಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿದ ನಂತರ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರಿಗೆ ಬಂತು. ಬಳಿಕ ಅವರು ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರು. ಅದೇ 2022ರ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಆಧಾರವಾಯಿತು.
ಸೋಮವಾರ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 17ರಂದು ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾತುಕತೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗುವ ಒಂದು ದಿನ ಮೊದಲು ಈ ಸಭೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಎಂದು ಪಕ್ಷದ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಮೈತ್ರಿ ಸಮನ್ವಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ರಚಿಸಿದೆ. ಈ ಸಮಿತಿಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರದ್ದು. ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆಯ ಎಐಸಿಸಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕೆ.ಸಿ. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, ರಾಜ್ಯದ ಎಐಸಿಸಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪಾಲ್ ಗೌತಮ್, ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಅರಾಧನಾ ಮಿಶ್ರಾ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ (ಸಿಎಲ್ಪಿ) ನಾಯಕ ವಿರೇಂದ್ರ ಚೌಧರಿ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಸಂಸದ ಇಮ್ರಾನ್ ಮಸೂದ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನವೆಂಬರ್ 3ರಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ 2027ರ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದರು.
ಬಳಿಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಒಟ್ಟು 403 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ 181 ಸ್ಥಾನಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾತುಕತೆ ಮುಗಿದ ನಂತರವೇ ಅಂತಿಮ ಚಿತ್ರಣ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಚಯ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯದ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೈತ್ರಿ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುನ್ನ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ವದ್ದು. ಏಕೆಂದರೆ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಡನಾಟ ಇದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ತನುಜ್ ಪುನಿಯಾ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಗೌರವಯುತ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಸೂತ್ರ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಸುಗಮ ಸಮನ್ವಯ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ 2027ರ ಪ್ರಚಾರ ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಪ್ರಚಾರದ ಮುಖ್ಯ ಗಮನ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಹಾಗೂ ಅಂಚಿನ ಸಮುದಾಯಗಳ ಸಬಲೀಕರಣ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಮೇಲೆ ಇರಲಿದೆ.
2027ರ ಚುನಾವಣೆ ರಾಜ್ಯದ ಮತದಾರರಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆಯ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಪ್ರಚಾರ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಲಿದೆ. ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಟವೇ ಗೆಲ್ಲುವ ಸಂಯೋಜನೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೇಳಲಿದೆ. 2024ರ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು 403 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 215 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆ ಇದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು 202 ಸ್ಥಾನಗಳು ಬೇಕು. 2024ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 6 ಹಾಗೂ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷ 37 ಸ್ಥಾನ ಗೆದ್ದಿದ್ದವು. ರಾಜ್ಯದ 80 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿಗೆ ಒಟ್ಟು 43 ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದವು. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲಿಗೆ 215 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆ ಇದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ತುಂಬಲಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಸರ್ಕಾರದ ವೈಪಲ್ಯ, ರಾಮಮಂದಿರ ಕಾಣಿಕೆ ಕಳ್ಳತನ ವಿಚಾರ ಪ್ರಸ್ತಾಪ: ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಮ ದೇವಾಲಯದ ಕಾಣಿಕೆ ಹಣ ಕಳ್ಳತನ, ಎಸ್ಐಆರ್ ಅಡಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು, ಯುವಕರ ನಿರುದ್ಯೋಗ, ರೈತರ ಸ್ಥಿತಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಅಗತ್ಯ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಕಳಪೆ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮತದಾರರಿಗೆ ವಿವರಿಸಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಟ್ಟದವರೆಗೆ ಹೋಗಲಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಬಯಲಿಗೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿರಂತರ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಯಲಿದೆ. ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಎಐಸಿಸಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕುನಾಲ್ ಚೌಧರಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2024ರ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ 2027ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸೂಚಕವಾಗಿತ್ತು. ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಟ 80ರಲ್ಲಿ 43 ಸ್ಥಾನ ಗೆದ್ದಿತು. ಅಂದರೆ 215 ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮುನ್ನಡೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಎನ್ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಸೋಲಿಸಲಿದೆ. ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಕೀಯ ಹೊಸ ತಿರುವು ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಹರೇಂದ್ರ ಮಲಿಕ್, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸುಳ್ಳು ಭರವಸೆಗಳಿಗೆ ಜನರು ಮೋಸ ಹೋಗಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಟ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷ ಜೊತೆಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎನ್ಡಿಎಗೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಎದುರಾಗುತ್ತೇವೆ. ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪಾತ್ರ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ಯುಜಿಸಿ, ಯುಸಿಸಿ ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಮೈತ್ರಿ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಲಿದೆ. ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಆಕ್ರೋಶ ಇದೆ. ಅದು ನಮಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ" ಎಂದು ಮಲಿಕ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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