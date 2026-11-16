ಎತ್ತರದ ಗೋಡೆ ಹಾರಿ ಮಹಾಸಮುಂದ್ ಜೈಲಿನಿಂದ ನಾಲ್ವರು ವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಕೈದಿಗಳು ಪರಾರಿ: ಇವರಿಗಾಗಿ ತೀವ್ರ ಹುಡುಕಾಟ!
ಜೈಲಿನ ಎತ್ತರದ ಗೋಡೆ ಹಾರಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವ ಈ ಘಟನೆಯು ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಕೈದಿಗಳು ಪರಾರಿಯಾಗಲು ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 16, 2026 at 4:28 PM IST
ಮಹಾಸಮುಂದ್ (ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ): ಮಹಾಸಮುಂದ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಕೈದಿಗಳು ಜೈಲುಗೋಡೆ ಹಾರಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ಜೈಲು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಅಘಾತಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ನಾಲ್ಕರು ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತರದ ಗೋಡೆ ಹೇಗೆ ಹಾರಿದರು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದರಾಗಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವರ ಪತ್ತೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಲೆ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಲ್ಕು ಕೈದಿಗಳು ಜೈಲು ಗೋಡೆ ಹತ್ತಿ ಪರಾರಿ: ಕೈದಿಗಳು ಪರಾರಿಯಾದ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರನ್ನೂ ಬಂಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಕೋತ್ವಾಲಿ ಪೊಲೀಸರು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿ ಅನುಸಾರ, ಕೈದಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ತೀವ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೈಲಿನ ಎತ್ತರದ ಗೋಡೆ ಹಾರಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವ ಈ ಘಟನೆಯು ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಕೈದಿಗಳು ಪರಾರಿಯಾಗಲು ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಜೈಲಿನಿಂದ ಪರಾರಿಯಾದ ಕೈದಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳು: ಧರ್ಮವೀರ ಲೀಲಾಧರ ರಾಜೇಂದ್ರ ಎನ್ಡಿಪಿಎಸ್ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಸೆರೆಯಲಿದ್ದರೆ, ಕಳ್ಳತನದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪಂಚರಾಮ್ ಇದ್ದರು. ಇಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 3.ರಿಂದ 4ಗಂಟೆಯ ನಡುವೆ, ಜೈಲಿನ ಹಿಂಭಾಗದ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಹಾರಿ ನಾಲ್ವರು ಕೈದಿಗಳು ಪರಾರಿಯಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಳಗಿನ ಹಾಜರಾತಿ ವೇಳೆ ಸಹ ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ಇವರು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡು ಬರದಿದ್ದಾಗ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವ ವಿಷಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಘಟನೆಯ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಅರಿತ ಹಿರಿಯ ಜೈಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿದರು. ತನಿಖೆಗೆ ನೆರವಾಗಲು ಶ್ವಾನ ದಳ ಮತ್ತು ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ತಂಡವನ್ನು ಸಹ ಕರೆಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಶ್ವಾನ ದಳದ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ಜೈಲಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡಗಳಿಂದ ದಾಳಿ: ಜೈಲಿನಿಂದ ಪರಾರಿಯಾದ ಕೈದಿಗಳು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನತ್ತ ಹೋಗಿರಬಹುದು. ಅವರು ಹೇಗೆ ಪರಾರಿಯಾದರು ಮತ್ತು ಯಾವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಬಿದ್ದ ಅತ್ಯಂತ ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯ ಎಂದರೆ, ಕಳ್ಳತನದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಜೈಲು ಸೇರಿದ್ದ ಪಂಚರಾಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ.
ಪಂಚರಾಮ್ ಒಬ್ಬ ಅಭ್ಯಾಸಗತ ಅಪರಾಧಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಹಿಂದೆ ಜಾಂಜ್ಗಿರ್ - ಚಂಪಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹದಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ. ಹೀಗಿರುವಾಗ, ಜೈಲಿನಿಂದ ಪರಾರಿಯಾದ ಇತಿಹಾಸ ಇರುವ ಕೈದಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ನಿಗಾ ವಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಸಹಾಯಕ ಜೈಲು ಅಧೀಕ್ಷಕರಾದ ಸಂದೀಪ್ ಕುಮಾರ್, ನಾಲ್ವರು ಕೈದಿಗಳು ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವ ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ಜೈಲಿನಿಂದ ಹೇಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಲೋಪವಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಾಗಿವೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಕಾರಾಗೃಹ ಆಡಳಿತದ ತಂಡಗಳು ಅವರಿಗಾಗಿ ತೀವ್ರ ಶೋಧ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2021ರಲ್ಲಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಐವರು ಕೈದಿಗಳು: ಮಹಾಸಮುಂದ ಜೈಲಿನಿಂದ ಕೈದಿಗಳು ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಯಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ, 2021ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಐವರು ಕೈದಿಗಳು ಜೈಲಿನ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಹಾರಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಪರಾರಿಯಾದವರ ಪೈಕಿ ಒಬ್ಬರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಗಾಜಿಪುರದವರಾಗಿದ್ದರೆ, ಉಳಿದ ನಾಲ್ವರು ಮಹಾಸಮುಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಆ ಘಟನೆಯ ನಂತರ, ಜೈಲು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಮುಖ್ಯ ಕಾವಲುಗಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿತ್ತು.
ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಭದ್ರತಾ ಲೋಪ ವರದಿ: ನಾಲ್ವರು ಕೈದಿಗಳು ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವುದು, ಕಾರಾಗೃಹದ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಎತ್ತರದ ಗೋಡೆಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಹಿಸುವ ತಂತಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಿದ್ದರೂ, ಈ ನಾಲ್ವರು ಕೈದಿಗಳು ಹೇಗೆ ಪರಾರಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು? ಕಣ್ಗಾವಲು ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವಿತ್ತೇ, ಅಥವಾ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಥವಾ ಮಾನವೀಯ ದೋಷ ಸಂಭವಿಸಿದೆಯೇ?, ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
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