ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೈದಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಬಂಧಿಸಿ ಜೈಲಿಗೆ ಕರೆತಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಪರಾರಿ!: ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆ
ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಜೈಲಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಸರಣಿ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಐದು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ 17 ಕೈದಿಗಳು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಇಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕೈದಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
Published : October 31, 2026 at 6:58 PM IST
ಕೊಯಮತ್ತೂರು (ತಮಿಳುನಾಡು): ಐದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ, ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಕೈಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೈದಿಯನ್ನು ಹೇಗೋ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಬಂಧಿಸಿ, ಆತನನ್ನು ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇಡಲು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆತ ಮತ್ತೆ ಪರಾರಿಯಾದ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30) ನಡೆದಿದೆ.
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಥೇಣಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹದಿಂದ ಐದು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ 17 ಕೈದಿಗಳು ಪರಾರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಬಂಧನವಾಗಿರುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಈ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜೈಲಿನಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್!: ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಆರೋಪಿತ ರಾಘವನ್ ಪರಾರಿಯಾದ ಚಾಲಾಕಿ ಕೈದಿ. ಈತ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸರ ಕಸ್ಟಡಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಶುಕ್ರವಾರ ಈತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಾಗಿ, ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಚಳ್ಳೆಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ತಮಿಳುನಾಡು, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಕೈದಿ ರಾಘವನ್ ವಿರುದ್ಧ ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ. ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣವೊಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ನ್ಯಾಯಾಲಯವೊಂದಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿ, ವಾಪಸ್ ಕೊಯಮತ್ತೂರಿಗೆ ಕರೆತರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಈತ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಅನ್ನೂರು ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಇವನ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೈದಿ ರಾಘವನ್ ಭವಾನಿ ಸಾಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಅನ್ನೂರು ಪೊಲೀಸರು, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಬಂಧಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದರು. ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಈತನನ್ನು ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನದಲ್ಲಿಡಲು ಆದೇಶಿಸಿತು.
ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡವು ಈತನನ್ನು ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದು, ಮೊದಲ ಗೇಟ್ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಆರೋಪಿಯ ಕೈಗೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಬೇಡಿಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಲಾಭ ಪಡೆದ ರಾಘವನ್ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪರಾರಿಯಾದ್ದಾನೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆತನನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರೂ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ಪರಾರಿಯಾದ ಕೈದಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಕಾರಾಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯು ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಪೊಲೀಸರ ಸಹಾಯ ಕೋರಿತು. ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಪೊಲೀಸರು ಇವನ ಹುಡುಕಾಟಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಿ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು, ಆರೋಪಿ ರಾಘವನ್ನನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಬಂಧಿಸಲು, ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದ ಆವರಣ ಹಾಗೂ ನಂಜಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ವಿಒಸಿ ಪಾರ್ಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
17 ಕೈದಿಗಳ ಪರಾರಿ ಘಟನೆ: ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26 ಅಂದರೆ, 6 ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಥೇಣಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹದಿಂದ 17 ಕೈದಿಗಳು ಪರಾರಿಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯವೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆರೋಪಿ ಜೈಲಿನಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ತೀವ್ರ ಮುಜುಗರ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಪರಾರಿಯಾದ ಎಲ್ಲ 17 ಕೈದಿಗಳನ್ನು ಮರುಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ತವ್ಯಲೋಪವೆಸಗಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ತೆಕ್ಕಂಪಟ್ಟಿ ಜೈಲಿನ ಉಪ - ಜೈಲು ಅಧೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಜಯ್ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಭದ್ರತಾ ಲೋಪಗಳಿಗೆ ಕಾರಣರಾದ ಜೈಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿರುದ್ಧವೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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