ಯುಎಸ್-ಇಸ್ರೇಲ್ನೊಂದಿನ ಯುದ್ಧದ ಬಳಿಕ ಇದೇ ಮೊದಲ ಸಲ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇರಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ: ಮೋದಿ ಭೇಟಿ
ಅಮೆರಿಕ- ಇಸ್ರೇಲ್ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾದ ಬಳಿಕ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇರಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 14, 2026 at 8:38 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಕಳೆದ ಫೆಬ್ರವರಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿರುವ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇರಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅರಾಗ್ಚಿ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಸೆರ್ಗೆಯ್ ಲಾವ್ರೊವ್ ಅವರನ್ನು ಇಂದು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು.
ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ (BRICS) ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೂವರು ನಾಯಕರು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಲಮೋಲಾ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ಮೌರೊ ವಿಯೆರಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದೇಶಗಳ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಭೇಟಿಯಾದರು.
ಈ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರ ದೇಶಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಅಧಿಕೃತ 'ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫೋಟೋ'ಗೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಪೋಸ್ ನೀಡಿದರು.
ಇರಾನ್ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ: ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಮೆರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇರಿ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ, ಟೆಹ್ರಾನ್ನಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಮೊದಲ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ನಿಯೋಗ ಇದಾಗಿದೆ. ಮೂರು ದಿನಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಇರಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅರಾಗ್ಚಿ ಅವರು, ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಎಸ್. ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರು ಭಾರತ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಲಾವ್ರೊವ್ ಅವರನ್ನು ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಭೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಭೆಯ ಮುನ್ನಾ ದಿನದಂದು ಸದಸ್ಯ ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಇತರೆ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಜೈಶಂಕರ್ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಭೇಟಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಜಿಂಗ್ನಲ್ಲೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಚೀನಾ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ವಾಂಗ್ ಯಿ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಾರತದ ಚೀನಾ ರಾಯಭಾರಿ ಕ್ಸು ಫೀಹಾಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಜೈಶಂಕರ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಸಚಿವರ ಆಗಮನ: ಬಳಿಕ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಸುಗಿಯೊನೊ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಲಮೋಲಾ, ಇಥಿಯೋಪಿಯಾದ ಗೆಡಿಯೊನ್ ತಿಮೋತಿವೋಸ್ ಹೆಸ್ಸೆಬಾನ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅರಾಗ್ಚಿ ಅವರನ್ನು ಸಚಿವರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಯುಎಇ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಖಲೀಫಾ ಶಾಹೀನ್ ಅಲ್ ಮರಾರ್ ಅವರಿಗೂ ಜೈಶಂಕರ್ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರೊಂದಿಗೆ ಜೈಶಂಕರ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರ, ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ಸುಧಾರಣೆಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸವಾಲುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಜಾಗತಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸುವ ಭಾರತದ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಭೆ ಆಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದೆ.
ಇಂದಿನಿಂದ (ಮೇ 14) ಭಾರತವು ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರ ಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದು, ಬ್ರೆಜಿಲ್ನಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಭಾರತವು ಈ ವರ್ಷದ ಜನವರಿ 1 ರಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಭಾರತವು ಈ ಪ್ರಭಾವಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಇದು ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಹಿಂದೆ 2012, 2016 ಮತ್ತು 2021 ರಲ್ಲಿ ಶೃಂಗಸಭೆಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು.
