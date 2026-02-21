ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲೂಯಿಜ್ ಇನಾಸಿಯೊ ಜೊತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾತುಕತೆ; ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ತ
ಇಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜಗಳ ಕುರಿತು ಎಂಒಯುಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
Published : February 21, 2026 at 12:51 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲೂಯಿಜ್ ಇನಾಸಿಯೊ ಲೂಲಾ ಡ ಸಿಲ್ವಾ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಭೇಟಿಯಾದರು.
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅವರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿ, ಗೌರವ ರಕ್ಷೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು.
ಶುಕ್ರವಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲೂಲಾ ಅವರು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರಚಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ (ಅಪೆಕ್ಸ್) ಮೊದಲ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಈ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಎಸ್ ಜೈಶಂಕರ್, ಈ ಭೇಟಿಯು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ವಲಯಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬ್ರೆಜಿಲ್ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜ ಮತ್ತು ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನಗಳು, ಸೌರ ಫಲಕಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಜೆಟ್ ಎಂಜಿನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಜೊತೆಗಿನ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಮುನ್ನ ಎರಡು ದೇಶದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಕುರಿತು ಶ್ಲಾಘಿಸಿರುವ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ರಾಯಭಾರಿ ಕೆನ್ನೆತ್ ಡ ನೊಬ್ರೆಗಾ, ಇದು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಹೊಸ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದು ನಿಜ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಐ ಇಂಪಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ ಅವರು ಇದು ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಶೃಂಗಸಭೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣವನ್ನು ಈ ಅಗತ್ಯ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದರು.
ಇಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜಗಳ ಕುರಿತು ಎಂಒಯುಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಎಫ್ಪಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಮತ್ತು ಭಾರತ ನಡುವಿನ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರವು 2025ರಲ್ಲಿ 15 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ತಲುಪಿದೆ. 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು 20 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಧಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
ಅಮೆರಿಕ ಸುಂಕ ನೀತಿಯಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೊಳಗಾದ ರಫ್ತುದಾರರಿಗೆ $5 ಬಿಲಿಯನ್ ಸಾಲ ಘೋಷಿಸಿದ ಬ್ರೆಜಿಲ್
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಶೇ.10ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್