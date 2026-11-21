ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಅತಿ ಉದ್ದದ ನದಿ ಸೇತುವೆ 'ನಿತೀಶ್ ಸೇತು' ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ
19.76ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ನದಿ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ರಿಬ್ಬನ್ ಕತ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಅವರು, ಬಳಿಕ ಈ ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ಸಿಎಂ ಮತ್ತು ಡಿಸಿಎಂ ಜೊತೆಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು.
Published : November 21, 2026 at 3:58 PM IST
ವೈಶಾಲಿ (ಬಿಹಾರ): ಗಂಗಾ ನದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವ ದೇಶದ ಅತಿ ಉದ್ದದ ನದಿ ಸೇತುವೆ ನಿತೀಶ್ ಸೇತುವನ್ನು ಶನಿವಾರ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಬಿಹಾರದ ವೈಶಾಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜಂದಾಹಾ-ರಾಜಾಪಕಾರ್-ಮಹುವಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.
19.76ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ನದಿ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ರಿಬ್ಬನ್ ಕತ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಅವರು, ಬಳಿಕ ಈ ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ಸಿಎಂ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಚೌಧರಿ ಮತ್ತು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಚೌಧರಿ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಉದ್ದದ 19.76 ಕಿ.ಮೀ ನಿತೀಶ್ ಸೇತುವಿನ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೋದಿಗೆ ಸೇತುವೆ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಹೇಗೆ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಬಿಹಾರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯ ಕಡಿತ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಈ ಸೇತುವೆ ಹೊರತಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ 34,000 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿರುವ 227 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಕ್ಸಾರ್ ಉಷ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಯ ಎರಡನೇ ಘಟಕ, ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ 26,917 ಪಕ್ಕಾ ಮನೆಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವುದು, 106 ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಉದ್ಘಾಟನೆ, ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ 11 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆ, 100 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಪಾಟ್ನಾ ಮತ್ತು ಗಯಾದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಉದ್ಘಾಟನೆಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪಾಟ್ನಾದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೂ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದು 45 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ 13 ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಬರುವ 1,600 ಟನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ 15 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 100 ಟನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಯೋ-ಮಿಥೇನ್ ಘಟಕ ಮತ್ತು 700 ಟನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಘಟಕ ಇರಲಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ವಿಶೇಷ ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ಪಾಟ್ನಾದ ಜಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಜೆಡಿಯು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ನಾಯಕರು ಆತ್ಮೀಯತೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು.
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