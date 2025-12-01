'ಸದನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಾಗಲಿ': ಮೊದಲ ಕಲಾಪದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಭಿನಂದನೆ
ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಉಪ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಸಿ.ಪಿ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಸಂಸತ್ತಿನ ಅಧಿವೇಶನ ಇದಾಗಿದೆ.
Published : December 1, 2025 at 2:05 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಇಂದಿನಿಂದ ಚಳಿಗಾಲದ ಸಂಸತ್ ಅಧಿವೇಶನ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, 15ನೇ ಉಪ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಸಿ.ಪಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಉಪ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯ ಮೊದಲ ಸದನದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ ಉಪ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಅಭಿನಂದಿಸಿ, ಶುಭ ಕೋರಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಜೀವನ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಭ್ಯುದಯಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.
ಕಲಾಪಗಳಿಗೆ ಅನುಭವ ನೆರವಾಗಲಿದೆ: ಇಂದು ಸದನ ಆರಂಭವಾದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಸುಗಮ ಕಲಾಪಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ರೈತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹುದ್ದೆ ಅಲಂಕರಿಸಿರುವುದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ನಿಜವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸದನವು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ. ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರು ಸದನದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಘನತೆಯನ್ನೂ ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ" ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ರೈತನ ಮಗ ಇಂದು ಉಪ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ: ಇದೇ ವೇಳೆ ಉಪ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಜೀವನ ಸಾಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು, "ರಾಜಕೀಯವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯು ಅಗಾಧವಾಗಿದೆ. ರೈತ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಉಪ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಏರಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಶಕ್ತಿ" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.
ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಮೀರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಅವರು ಸೇವೆ, ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯ ಪ್ರತೀಕ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂದಲೆಳೆಯ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವುದರಿಂದ ಬದುಕುಳಿದರು. ಮಾಜಿ ಉಪ ಪ್ರಧಾನಿ ಎಲ್.ಕೆ. ಅಡ್ವಾಣಿ ಅವರ ಯಾತ್ರೆಯ ವೇಳೆ ನಡೆದ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟದಿಂದಲೂ ಬಚಾವಾದರು. ಅಂದಿನಿಂದಲೂ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರಸೇವೆಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಉಪ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ವಾರಣಾಸಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಮಾಂಸಾಹಾರ ತ್ಯಜಿಸುವ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಮೋದಿ, "ನಾನು ಮಾಂಸಾಹಾರ ತಿನ್ನುವುದು ತಪ್ಪು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವಾರಣಾಸಿಯ ಸಂಸದನಾಗಿ, ನಾನು ಈ ನಡೆಯನ್ನು ಬಹುವಾಗಿ ಮೆಚ್ಚುವೆ" ಎಂದರು.
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಚಂದ್ರಾಪುರಂ ಪೊನ್ನುಸಾಮಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ಭಾರತದ 15ನೇ ಉಪ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಿ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು.
