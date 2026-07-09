ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ: ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರೆಸಲು ಉಭಯ ನಾಯಕರ ಸಮ್ಮತ
ಭಾರತ-ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸಿಇಒ ವೇದಿಕೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ವ್ಯವಹಾರ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಯಿತು.
Published : July 9, 2026 at 10:31 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಜಾಗತಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ನಡುವೆ ಭಾರತ-ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮಧ್ಯೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪಾಲುದಾರರು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.
ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಪ್ರವಾಸ ಮುಗಿಸಿ ಗುರುವಾರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ ಬಂದಿಳಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರನ್ನು ಭಾರತ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸಿಇಒ ವೇದಿಕೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ವ್ಯವಹಾರ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಹಂಚಿಕೆಯ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು.
India's growth story presents immense opportunities for Australian businesses. Together, we can build trusted and future-ready partnerships. https://t.co/SpniY4kdLB— Narendra Modi (@narendramodi) July 9, 2026
ಇಂದು ಜಗತ್ತು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ, ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗಳು ಸಹಜ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯುವುದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವೂ ಆಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭವಿಷ್ಯದ ಸಹಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಲವಾದ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
Delighted to witness an outstanding Kathak performance during the welcome by the Indian community in Melbourne. Glad to see Indian dances becoming popular across Australia. pic.twitter.com/HiJCp4k5cv— Narendra Modi (@narendramodi) July 8, 2026
ಮುಂದುವರೆದು ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, 2022ರಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಭಾರತ-ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ. ಎರಡೂ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಇದರ ಅನುಷ್ಠಾನದ ನಂತರ, ಭಾರತದಿಂದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ರಫ್ತುಗಳು ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಎರಡೂ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಹೊಸ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಈಗ ಸಮಗ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರ ಒಪ್ಪಂದದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮೂಲಕ, ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಗಾಗಿ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
Witnessed a truly exceptional musical performance featuring Australia’s ancient Didgeridoo and India’s Tabla. The harmony between these two timeless instruments beautifully reflected the deep cultural connect between our two nations.— Narendra Modi (@narendramodi) July 8, 2026
Compliments to Mr. Ron Murray and Dr. Sam… pic.twitter.com/GTZtym4qur
ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಶುದ್ಧ ಇಂಧನ ಕಂಪನಿಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮೋದಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗಳು, ಹಸಿರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಸೌರ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪವನ ಯಂತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. 2030ರ ವೇಳೆಗೆ 500 ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್ಗಳ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಮತ್ತು 2070ರ ವೇಳೆಗೆ ನಿವ್ವಳ ಶೂನ್ಯ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಭಾರತವು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಭಾರತದ ಇಂಧನ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಣತಿ, ಹಣಕಾಸು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮೀಸಲುಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಬಹುದು ಎಂದರು.
ಭಾರತದ ಬಂದರು, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ, ರಸ್ತೆ, ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತು ನಗರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಅಪಾರ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಇಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 34 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರತಿದಿನ 8 ಕಿ.ಮೀಟರ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ವೇಗ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
The weather in Melbourne may be cold but the warmth of the welcome from the Indian community was truly unforgettable. Their affection and unwavering bond with India continue to be a source of immense joy and pride. pic.twitter.com/FdMwfCSCu2— Narendra Modi (@narendramodi) July 8, 2026
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಈಗಾಗಲೇ ಉಕ್ಕಿನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿವೆ. ಈಗ ಕಡಿಮೆ ಇಂಗಾಲದ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಹಸಿರು ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಉತ್ಪಾದನಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಯೋಗಕ್ಕೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ಸರ್ಕಾರವು ಎಐ ಮಿಷನ್, ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮಿಷನ್ ಮತ್ತು ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಕ್ರಮಗಳಿಗೆ 10 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಮೀಸಲಿರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮೋದಿ ವಿವರಿಸಿದರು.
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