ನಾಳೆ ದೇಶದ 9 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈತರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್! ಇ-ಕೆವೈಸಿ ತಪ್ಪದೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ವಿಧಾನ ಹೀಗಿದೆ
ನಾಳೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆಯ 23ನೇ ಕಂತು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. 9 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈತರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿದೆ.
Published : June 19, 2026 at 7:40 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ರೈತರು ತಮ್ಮ ಹೊಲಗಳನ್ನು ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ, ಬೀಜ ಬಿತ್ತುವ ಸಿದ್ಥತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಕೃಷಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಬೇಕಿರುವ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಗಳ ಖರ್ಚಿಗೆ ಹಲವೆಡೆ ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದೆ.
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಹೂಗ್ಲಿಯ ತಾರಕೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ನಾಳೆ(ಶನಿವಾರ) ನಡೆಯಲಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆಯ 23ನೇ ಕಂತು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ 9 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲಿದೆ.
1 Day to Go!— Agriculture INDIA (@AgriGoI) June 19, 2026
The 23rd Instalment of the PM-KISAN Scheme will be released tomorrow, 20th June 2026, ensuring timely financial assistance directly into farmers’ bank accounts.
Empowering farmers, strengthening agriculture, and moving towards an Aatmanirbhar Bharat. #PMKISAN… pic.twitter.com/Ewo7NUWNxN
ತಪ್ಪದೆ ಕೆವೈಸಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ: ಯೋಜನೆಯ ಅನುಕೂಲ ಪಡೆಯಲು ರೈತರು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯ ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
- PM ಕಿಸಾನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ https://pmkisan.gov.in/ ತೆರೆಯಿರಿ
- ಮುಖಪುಟದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ e-KYC ಆಯ್ಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
- ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮೂದಿಸಿ. ಹುಡುಕಾಟ ಆಯ್ಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
- ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. OTP ನೆರವಿನಿಂದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿಸಿ
- ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ KYC ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರುವವರು PM ಕಿಸಾನ್ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖ ದೃಢೀಕರಣದ ಮೂಲಕವೂ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಅದೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇದ್ದರೆ, ಹತ್ತಿರದ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಹಾಯದಿಂದ e-KYC ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹೇಗೆ?: ಪ್ರತೀ ಕಂತಿನ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ e-KYC ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ. ನಂತರವೇ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಹೊಸ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರುಗಳಿರುವ ರೈತರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಣ ಜಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ನೋಡಿ.
- ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ https://pmkisan.gov.in/ ತೆರೆಯಿರಿ. ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿರುವ ರೈತರ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
- ರಾಜ್ಯ, ಜಿಲ್ಲೆ, ಗ್ರಾಮದ ವಿವರ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ ಮತ್ತು ವರದಿ ಪಡೆಯಿರಿ ಆಯ್ಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
- ನಿಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿದೆಯೇ? ಇಲ್ಲವೇ? ನೋಡಿ.
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ಕುರಿತು.: ರೈತರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬಲ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರ 2019ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ಎಂಬ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿತ್ತು. ಈ ಮೂಲಕ ರೈತರಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಕರೆಗೆ 6,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಳೆ ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಣವನ್ನು ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ 3 ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ರೈತರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈವರೆಗೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೈತರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ 22 ಬಾರಿ ಹಣ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.
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