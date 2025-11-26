ETV Bharat / bharat

ಮುಂಬೈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾಳಿ ಮಾತೆ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಮದರ್​ ಮೇರಿಯ ಅಲಂಕಾರದ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್​: ಅರ್ಚಕ ಬಂಧನ

ಚೆಂಬೂರಿನ ಉಪನಗರದಲ್ಲಿರುವ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾಳಿ ಮಾತೆಯ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಮದರ್ ಮೇರಿಯಂತೆ ವೇಷ ಹಾಕಿರುವಂತೆ ತೋರಿಸುವ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್​ ಆಗಿದೆ.

ಮುಂಬೈ: ಮುಂಬೈನ ದೇವಾಲಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ದೇವಿ ಕಾಳಿ ಮಾತೆಯ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಮದರ್​ ಮೇರಿಯಂತೆ ವೇಷ ಹಾಕಿದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಭಕ್ತರು ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಪೊಲೀಸರು ದೇವಾಲಯದ ಅರ್ಚಕನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಮಂಗಳವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪೊಲೀಸ್​ ಅಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು: ಆರ್‌ಸಿಎಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಚೆಂಬೂರಿನ ಉಪನಗರದಲ್ಲಿರುವ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾಳಿ ಮಾತೆಯ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಮದರ್ ಮೇರಿಯಂತೆ ವೇಷ ಹಾಕಿರುವಂತೆ ತೋರಿಸುವ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್​ ಆಗಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಭಕ್ತರು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ತಾಯಿಯ ವೇಷ ಧರಿಸಿದ ಕಾಳಿ ದೇವಿಯ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಕಂಡು ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ದೇವರ ವೇಷಭೂಷಣದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಭಕ್ತರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ, ದೇವಾಲಯದ ಅರ್ಚಕರೊಬ್ಬರು, ಹಿಂದೂ ದೇವತೆ ತನ್ನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾತೆ ಮೇರಿಯಂತೆ ಆಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅರ್ಚಕನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು: ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಚಕನ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆಯ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಭಾಗಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪೊಲೀಸ್​ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ: ನಂತರ ಅರ್ಚಕನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಸ್ಥಳೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅವರನ್ನು ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಈ ಘಟನೆಯ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಘಟಿತ ಉದ್ದೇಶವಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಂಗಳೂರು: ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹23 ಕೋಟಿಯ ಡ್ರಗ್ಸ್ ತರಿಸಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟ ವಿದೇಶಿಗ ಸೆರೆ

