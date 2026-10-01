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‘ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು 9/11ರ ದುರಂತ ತಡೆಗಟ್ಟಿದರು’: ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಮಚ್ಚರ್ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ

ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ದೇಶದ ಜನತೆಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Prevented Another 9/11': PM Modi Praises Captain Smit Machchhar,
ಮತ್ತೊಂದು 9/11ರ ದುರಂತ ತಡೆಗಟ್ಟಿದರು: ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಮಚ್ಚರ್ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ (PTI)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 1, 2026 at 2:26 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಫ್ಲೈದುಬೈ (flydubai)ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗಂಭೀರ ಘಟನೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಪೈಲಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಮಚ್ಚಾರ್ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆ 9/11 ರಂತಹ ದುರಂತವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಗುರುವಾರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಮಾನದ ಪೈಲಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ, ಸಹ - ಪೈಲಟ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ತೀವ್ರ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ವಿಮಾನವನ್ನು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ತಬುಕ್‌ಗೆ ತಿರುಗಿಸಲಾಯಿತು.

ನವದೆಹಲಿಯ ಭಾರತ್ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೇಂದ್ರ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ (UPSC) ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಫ್ಲೈದುಬೈ ಘಟನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸ್ಮಿತ್ ನಡೆದುಕೊಂಡ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಪೈಲಟ್ ಕುರಿತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು.

ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಅವರ ಅಸಾಧಾರಣ ತಾಳ್ಮೆ, ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಭಾರತೀಯನೊಬ್ಬ ತಮ್ಮ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ 9/11 ರಂತಹ ದುರಂತವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿದರು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳಿದರು.

ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾತುಕತೆ: ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಪ್ರಧಾನಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದರು. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಅವರ ಧೈರ್ಯವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನಲ್ಲೂ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಇಂದು ನಾನು ಅವರ ತಂದೆ ಭೂಪೇಂದರ್ ಭಾಯ್, ತಾಯಿ ಗೀತಾ ಬೆಹೆನ್ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ಸೋನಾಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದೆ. ಅವರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇಡಿ ಜಗತ್ತೇ ಇಂದು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳಿದರು.

ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಅವರ ಚೇತರಿಕೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಇದೇ ವೇಳೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಸ್ಮಿತ್ ಅವರ ದೀರ್ಘ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿರುವ ಸ್ಮಿತ್ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ನಾನು ನನ್ನ ಸಹ -ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.

ರಿಯಾದ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯು ಪೈಲಟ್ ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತು ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದೆ. ಸೌದಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ನೆರವು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಆಯೋಗವು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ.

ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಅವರನ್ನು ಹೀರೋ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದರಲ್ಲದೇ, ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರೂ ಅವರು ತೋರಿದ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದರು.

ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಮಚ್ಚಾರ್ ಒಬ್ಬ ಹೀರೋ. ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ಅಪಾಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಅಪಾರ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಅಚಲ ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಇತರರ ಜೀವಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದರು. ಅವರ ಶೌರ್ಯವು ನೂರಾರು ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ದುರಂತವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು ಎಂದು ಮೋದಿ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದರು. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮಚ್ಚಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ಎಂದೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.

ಪೈಲಟ್ ಶೀಘ್ರ ಚೇತರಿಕೆ, ನವಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡೆಯಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದರು.

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TAGGED:

FLYDUBAI INCIDENT
CAPTAIN SMIT MACHCHHAR
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ
ಪೈಲಟ್​ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಮಚ್ಚರ್
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