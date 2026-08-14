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80ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ: 13 ಮರಣೋತ್ತರ ಸೇರಿ 78 ಶೌರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ

ಭಾರತೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಗಳ ವೀರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಅಪ್ರತಿಮ ಸಾಹಸವನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು 78 ಶೌರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

President Murmu Approves 78 Gallantry Awards
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು (PTI)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 14, 2026 at 10:19 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: 80ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಮುನ್ನಾದಿನವಾದ ಇಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಗಳ ವೀರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ 13 ಮರಣೋತ್ತರ ಸೇರಿದಂತೆ 78 ಶೌರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಕೀರ್ತಿ ಚಕ್ರ, 19 ಶೌರ್ಯ ಚಕ್ರ, ಐದು ಬಾರ್ ಟು ಸೇನಾ ಪದಕಗಳು (ಶೌರ್ಯ) ಮತ್ತು 36 ಸೇನಾ ಪದಕಗಳು (ಶೌರ್ಯ) ಸೇರಿವೆ.

ಕೀರ್ತಿ ಚಕ್ರವು ಅಶೋಕ ಚಕ್ರದ ನಂತರ ಭಾರತದ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶಾಂತಿಕಾಲದ ಶೌರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಶೌರ್ಯ ಚಕ್ರವು ಶಾಂತಿಕಾಲದ ಮೂರನೇ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶೌರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೆಂಬ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದಿದೆ.

ಕೀರ್ತಿ ಚಕ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ: 21 ಪ್ಯಾರಾ (ವಿಶೇಷ ಪಡೆ) ಯ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಕರ್ನಲ್ ಮನೋಜ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಮತ್ತು 2 ಪ್ಯಾರಾ (ವಿಶೇಷ ಪಡೆ) ಯ ಮೇಜರ್ ಜಿತೇಂದ್ರ ರಥೀ ಅವರಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ಚಕ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇತರ ಏಳು ಕೀರ್ತಿ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ 2 ಪ್ಯಾರಾ (ವಿಶೇಷ ಪಡೆ) ಯ ಹವಿಲ್ದಾರ್ ಗಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್, ಹೆಡ್ ಕಾನ್‌ಸ್ಟೆಬಲ್‌ಗಳಾದ ಜಗ್ಬೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬಶೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಹಾಗೂ ಕಾನ್ಸ್‌ಟೇಬಲ್‌ಗಳಾದ ಜಸ್ವಂತ್ ಸಿಂಗ್, ಬಲ್ವಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ತಾರಿಕ್ ಹುಸೇನ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ ಪೆಕ್ಟರ್ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.

ಶೌರ್ಯ ಚಕ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ: 36 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೈಫಲ್ಸ್‌ನ ಮೇಜರ್ ಪರಮವೀರ್, 57 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೈಫಲ್ಸ್‌ನ ಮೇಜರ್ ತರುಣ್ ವಾಸುದೇವನ್, 12 ಡೋಗ್ರಾ ರೆಜಿಮೆಂಟ್‌ನ ಮೇಜರ್ ಕೇಶವ್ ಕುಮಾರ್, 21 ಗ್ರೆನೇಡಿಯರ್ಸ್‌ನಿಂದ ಮೇಜರ್ ಗೌರವ್ ಸಿಂಗ್ ಬ್ರಿಜ್ವಾಲ್, 11 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೈಫಲ್ಸ್‌ನಿಂದ ಮೇಜರ್ ವಿಪೀನ್ ಕುಮಾರ್, 3 ಅಸ್ಸಾಂ ರೈಫಲ್ಸ್‌ನಿಂದ ನೈಬ್ ಸುಬೇದಾರ್ ಶಂಕರ್ ರಾಮ್ ಮತ್ತು 21 ಪ್ಯಾರಾ (ವಿಶೇಷ ಪಡೆ) ನಿಂದ ನೈಬ್ ಸುಬೇದಾರ್ ದಬ್ಬಲ್ ಸಿಂಗ್ ಬಿಶ್ತ್ ಅವರಿಗೆ ಶೌರ್ಯ ಚಕ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ.

4 ಪ್ಯಾರಾ (ವಿಶೇಷ ಪಡೆ)ನಿಂದ ಹವಾಲ್ದಾರ್ ಜಗತ್ತರ್ ಸಿಂಗ್, 9 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೈಫಲ್ಸ್‌ನಿಂದ ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ನಾಯಕ್ ನರೇಂದ್ರ ಸಿಂಧು (ಮರಣೋತ್ತರ), 11 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೈಫಲ್ಸ್‌ನಿಂದ ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ನಾಯಕ್ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್, 7 ಸಿಖ್ ಲೈಟ್ ಇನ್‌ಫಾಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಸಿಪಾಯಿ ಜಸ್ವಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್, ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಶಿವಂ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ರನ್ ಲೀಡರ್ ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೂ ಶೌರ್ಯ ಚಕ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಶೌರ್ಯ ಚಕ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಇತರರು: ಉಪ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಧೀರಜ್ ಸಿಂಗ್ ಕಟೋಚ್, ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಅಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಚಿಬ್, ಉಪ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಸುಖವೀರ್ ಸಿಂಗ್, ಸಹಾಯಕ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ನಿಯಾಜ್ ಅಹ್ಮದ್, ಉಪ ಕಮಾಂಡೆಂಟ್ ಅಂಜನಿ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಸ್‌ಟೇಬಲ್ ದೀಪಕ್ ಸಾಹ್.

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TAGGED:

PRESIDENT DROUPADI MURMU
ಶೌರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
INDEPENDENCE DAY
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ
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