ರೈತರು, ಭೂಮಿತಾಯಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಮಯವಿದು; ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಲೋಹ್ರಿ, ಪೊಂಗಲ್, ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮುರ್ಮು
Published : January 13, 2026 at 12:59 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು, ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಲೋಹ್ರಿ, ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ, ಪೊಂಗಲ್ ಮತ್ತು ಮಾಘ ಬಿಹು ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರಿದ್ದು, ರೈತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, "ಲೋಹ್ರಿ, ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ, ಪೊಂಗಲ್ ಮತ್ತು ಮಾಘ ಬಿಹು ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಶ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಈ ಹಬ್ಬಗಳು ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮಂತ ಕೃಷಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತೆಯ ಸಂಕೇತಗಳಾಗಿವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
देश-विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों को लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल और माघ बिहु की हार्दिक शुभकामनाएं। ये पर्व भारत की समृद्ध कृषि परंपराओं तथा राष्ट्रीय एकता के प्रतीक हैं। इस अवसर पर हम प्रकृति के प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त करते हैं। इन त्योहारों के माध्यम से हम अन्नदाता किसानों…— President of India (@rashtrapatibhvn) January 13, 2026
ಈ ಹಬ್ಬಗಳು ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ನೀಡಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ರೈತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಬ್ಬದ ಮೂಲಕ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಈ ಹಬ್ಬದ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಏಕತೆಯ ಮನೋಭಾವವು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಜನರು ಸಮೃದ್ಧ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ಇದೆ ಎಂದು ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ಸುಗ್ಗಿಯ ಹಬ್ಬಗಳಾದ ಲೋಹ್ರಿ, ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ, ಪೊಂಗಲ್ ಮತ್ತು ಮಾಘ ಬಿಹುವನ್ನು ದೇಶದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಆಚರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಬ್ಬಗಳು ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿದ್ದು, ಕಾಲಾಂತರದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
उत्साह, उमंग व नई ऊर्जा के प्रतीक ‘लोहड़ी’ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएँ।— Amit Shah (@AmitShah) January 13, 2026
यह पर्व सभी की सुख-समृद्धि का माध्यम बने।
ਉਤਸ਼ਾਹ, ਉਮੰਗ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ‘ਲੋਹੜੀ’ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀਆਂ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ।
ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੁਖ-ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਲਿਆਵੇ। pic.twitter.com/FoM1Zy2q2n
ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಕೂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಮೂಲಕ "ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಲೋಹ್ರಿ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗದ ಲೋಹ್ರಿಯು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರಲಿ" ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಎಸ್ ಜೈ ಶಂಕರ್ ಕೂಡ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, "ಲೋಹ್ರಿ ಮತ್ತು ಭೋಗಿ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಈ ಹಬ್ಬವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಖುಷಿ, ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ತರಲಿ" ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.
Festive greetings on the auspicious occasion of Lohri and Bhogi.— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) January 13, 2026
May the festivals fill everyone’s lives with happiness, harmony and prosperity.
लोहड़ी और भोगी के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएँ।
कामना करता हूँ कि ये पर्व सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और सौहार्द्य लेकर आएँ।
ದೆಹಲಿ ಸಿಎಂ ರೇಖಾ ಗುಪ್ತಾ ಕೂಡ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಲೋಹ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಲೋಹ್ರಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸಹಬಾಳ್ವೆ, ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯಉತ್ತರಾಭಿಮುಖ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಫಸಲುಗಳ ಆಗಮನದ ಈ ಶುಭ ಸೂಚನೆಯು ನಮ್ಮ ರೈತರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
