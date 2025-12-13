ETV Bharat / bharat

300 ಸ್ಥಳೀಯ, ಆನುವಂಶಿಕ ಬೀಜ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಯುವತಿ: ಉಳುಮೆ ಮಾಡದೇ, ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಬಳಸದೇ ಕೃಷಿ!

ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಮೂಲಕ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಜೀವನೋಪಾಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ಸುಮಾರು 300 ಸ್ಥಳೀಯ ಮತ್ತು ಆನುವಂಶಿಕ ಬೀಜ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

SHWETA BHATKAR BUILT SEED BANK
300 ಸ್ಥಳೀಯ, ಆನುವಂಶಿಕ ಬೀಜ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಶ್ವೇತಾ ಭಟ್ಕರ್ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 13, 2025 at 1:37 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ವರದಿ: ಮಹೇಂದ್ರ ರೈ

ಛಿಂದ್ವಾರ( ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ): ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಜೀವನೋಪಾಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ಸುಮಾರು 300 ಸ್ಥಳೀಯ ಮತ್ತು ಆನುವಂಶಿಕ ಬೀಜ ಬ್ಯಾಂಕ್​ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಅವರು, ಆಧುನಿಕ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸದೇ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯವನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪಂಧುರ್ಣ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಟ್ಕರ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಶ್ವೇತಾ ಭಟ್ಕರ್ ಅವರು, ನಾಗ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಮರಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ನಂತರ ಉಳುಮೆ ಅಥವಾ ಯಾಂತ್ರಿಗಳ ಬಳಕೆ ಇಲ್ಲದೇ ತಮ್ಮ 16 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.

SHWETA BHATKAR BUILT SEED BANK
ಶ್ವೇತಾ ಭಟ್ಕರ್ (ETV Bharat)

ಉಳುಮೆ ಮಾಡದೇ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಅಳವಡಿಕೆ: ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಶ್ವೇತಾ ಭಟ್ಕರ್, ಉಳುಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮಣ್ಣಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಉಳುಮೆಗೆ ಯಂತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಉಪಕರಣಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ, ಅದು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವಿಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಉಳುಮೆ ಮಾಡದೇ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಇದು ಮಣ್ಣಿನ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅನನ್ಯ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ನಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

SHWETA BHATKAR BUILT SEED BANK
ಬೀಜ (ETV Bharat)

ಶ್ವೇತಾ ತನ್ನ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಸುಮಾರು 300 ಸ್ಥಳೀಯ ಮತ್ತು ಆನುವಂಶಿಕ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಬೀಜ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ವರ್ಷ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಧಾನ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಡು ಪ್ರಭೇದಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಇವು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಹಾರದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದವು, ಆದರೆ ಈಗ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬೀಜಗಳ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ.

ಉಳುಮೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಳೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಭಟ್ಕರ್ ಕುಟುಂಬವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತ್ಯಾಜ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿತು. "ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಕಳೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಕಾಗದ ಅಥವಾ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಮೇವು ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಕೆಲವು ಹುಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಶ್ವೇತಾ ತಿಳಿಸಿದರು.

SHWETA BHATKAR BUILT SEED BANK
ಶ್ವೇತಾ ಭಟ್ಕರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಬೀಜ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ETV Bharat)

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಶ್ವೇತಾ ಅವರು ಮರಗಳು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಫಲ ಕೊಡುವ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನೆಡುತ್ತಾರೆ, ಅವು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಫಲ ನೀಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾ. ವಿಜಯ್ ಪರಾಡ್ಕರ್ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, "ಬೀಜ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿತ್ತು. ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬೀಜಗಳು ರೈತರಿಗೆ ಸುಲಭವಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವುದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ, ರೈತರು ತಮ್ಮ ಸುಗ್ಗಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು, ಮುಂದಿನ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಲು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಒಣಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ತಲೆಮಾರುಗಳವರೆಗೆ ಮುಂದುವರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿಗಾಗಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬೀಜಗಳು ಜನಪ್ರಿಯವಾದವು, ಆದರೆ ಅವು ಬೀಜ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಕುಸಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದವು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

SHWETA BHATKAR BUILT SEED BANK
ಬೀಜ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ETV Bharat)

ಬೀಜ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ 15 ಹಳ್ಳಿಗಳ 40 ಮಹಿಳೆಯರು: ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಈಗ ಒಂದು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಮೀರಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. 15 ಹಳ್ಳಿಗಳ ಸುಮಾರು 40 ಮಹಿಳೆಯರು ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು, ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಈ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಸಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕಾಡು ಧಾನ್ಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನ ಮುಂಗ್ ಬೀನ್ ಮತ್ತು ಉದ್ದು ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ ಎಂದರೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಬೆಳೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವುದು ಈ ಮಹಿಳೆಯರ ಉದ್ದೇಶ. ಅರಣ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಮರಗಳು ಸಹ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಚಿರೋಂಜಿ ಮತ್ತು ಮಹುವಾ ಮುಂತಾದ ಮರಗಳು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಫಲ ನೀಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರ ಸುಸ್ಥಿರ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪರಿಸರ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶ್ವೇತಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಕೃಷಿಗೆ ಸವಾಲೆಸೆಯುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಇತರರು ಕೂಡ ಈ ಹಳೆಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

HEIRLOOM SEED BANK
WOMEN FARMERS MADHYA PRADESH
SUSTAINABLE AGRICULTURE
ಬೀಜ ಬ್ಯಾಂಕ್
SHWETA BHATKAR BUILT SEED BANK

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.