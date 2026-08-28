ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ಸೂಚನೆ ಮೇಲೆ ಕಾಂಪೌಂಡರ್, ನರ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆರೋಪ: 5 ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿ ಸಾವು!
ಮಹಿಳೆ ನೋವು ಎಂದು ಬಂದಾಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕಾಂಪೌಂಡರ್ ಮತ್ತು ನರ್ಸ್ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಗರ್ಭಿಣಿಯೊಬ್ಬರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : August 28, 2026 at 12:03 PM IST
ಯರ್ರಗೊಂಡಪಾಲೆಂ (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ವೈದ್ಯರೊಬ್ಬರು ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ನೀಡಿದ ಸೂಚನೆಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡರ್ ಮತ್ತು ನರ್ಸ್ ನಡೆಸಿದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯೊಂದು ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದು, ಐದು ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿಯೊಬ್ಬರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಮಾರ್ಕಾಪುರಂ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಯರ್ರಗೊಂಡಪಾಲೆಂನಲ್ಲಿ ಈ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ವೈ. ಪಾಲೆಂ ಮಂಡಲದ ಮುರಾರಿಪಲ್ಲೆ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ ಶೇಖ್ ಮಾಬುನ್ನಿ (25) ಐದು ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಬುಧವಾರ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಅವರನ್ನು ವೈ. ಪಾಲೆಂನಲ್ಲಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ವೈದ್ಯರಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೇ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಹಿಳೆ ನೋವು ಎಂದು ಬಂದಾಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕಾಂಪೌಂಡರ್ ಮತ್ತು ನರ್ಸ್ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಅವರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಭ್ರೂಣವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ, ಗರ್ಭಿಣಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡ ಹಾಗೂ ದುಃಖಿತರಾದ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಮೃತದೇಹವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಶೇಖ್ ಚಿನ್ನಾಬಾಜಿ ಮತ್ತು ಮಾಬುನ್ನಿ ದಂಪತಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದಾಗ ಈ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಪತಿ ಚಿನ್ನಾಬಾಜಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ದೇವಕುಮಾರ್ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವೈದ್ಯರೊಬ್ಬರು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅನೇಕ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬ ದೂರುಗಳುಗಳು ಇವೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದರೂ, ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯದ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆ ವೈದ್ಯರು ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ, ಈ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯವನ್ನು ಕಾಂಪೌಂಡರ್ ಮತ್ತು ನರ್ಸ್ಗಳು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಚ್ಚಯ್ಯ ಎಂಬುವವರು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ ನಂತರವೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೈ. ಪಾಲೆಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ನಾಲ್ಕು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದರೂ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಟೀಕೆಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ.
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