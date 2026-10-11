ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆದ ಪ್ರೀ-ದಾಂಡಿಯಾ ಧಮಾಲ್: ಗಮನ ಸೆಳೆದ ರೋಬೋಟ್ ನೃತ್ಯ
ದಸರಾ-ನವರಾತ್ರಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿ, ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ 'ಪ್ರೀ-ದಾಂಡಿಯಾ ಧಮಾಲ್-2026' ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು.
Published : October 11, 2026 at 5:12 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್(ತೆಲಂಗಾಣ): 'ದಾಂಡಿಯಾ' ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿದೊಡನೆಯೇ ನೆನಪಿಗೆ ಬರೋದು ಗುಜರಾತ್. ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಯುವತಿಯರು ನೃತ್ಯದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೈಮರೆತು ಕುಣಿಯುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಅಂತಹದ್ದೇ ದೃಶ್ಯಗಳು ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲೂ ಕಂಡುಬಂದವು.
ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಸೇರೆ ದಾಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ದಸರಾ-ನವರಾತ್ರಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿ, ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ 'ಪ್ರೀ-ದಾಂಡಿಯಾ ಧಮಾಲ್-2026' (Pre-Dandia Dhamal-2026) ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು.
ಗುಜರಾತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. 'ರಂಗ್-ತಾಲಿ' (Rang-Taali) ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಮೆರುಗು ನೀಡಿತು. ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ವಯೋಮಾನದವರು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ದಾಂಡಿಯಾ ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದರು. 'ರೋಬೋಟ್ ದಾಂಡಿಯಾ' ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನವು ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಮಕ್ಕಳು ರೋಬೋಟ್ ಜೊತೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿ ಖುಷಿಪಟ್ಟರು. ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಅಪಾರ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಹಾಗೂ ಮುಂದೆ ಇಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದರು.
ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದೆವು ಎಂದು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
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