ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅ.10ರಂದು 'ಪ್ರೀ ದಾಂಡಿಯಾ ಧಮಾಲ್' ಆಯೋಜನೆ: ಗರ್ಬಾ, ದಾಂಡಿಯಾ, ಲೈವ್ ಸಂಗೀತದ ರಸದೌತಣ!
ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10ರಂದು ಹೈ ಎನರ್ಜಿ 'ಪ್ರೀ ದಾಂಡಿಯಾ ಧಮಾಲ್' ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : October 4, 2026 at 5:50 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್(ತೆಲಂಗಾಣ): ಇದೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10ರಂದು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ನೆಚ್ಚಿನ ತಾಣ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೈ ಎನರ್ಜಿ 'ಪ್ರೀ ದಾಂಡಿಯಾ ಧಮಾಲ್' ನಡೆಯಲಿದೆ. ದಸರಾ, ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬಗಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬದ ಮನರಂಜನೆಯ ಸಂಜೆಗಾಗಿ ಗರ್ಬಾ ಮತ್ತು ದಾಂಡಿಯಾ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿಸಲಿದೆ.
'ರಂಗ್ತಾಲಿ' ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಈ ಒಂದು ರಾತ್ರಿಯ ಕ್ರಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಗರ್ಬಾ ಮತ್ತು ದಾಂಡಿಯಾ ಹಬ್ಬದ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾ, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಬ್ಬದ ಋತುವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಬಯಸುವವರಿಗಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಲೈವ್ ಬ್ಯಾಂಡ್, ಗರ್ಬಾ ಅನುಭವ: ಸಂಜೆಯಾದ್ಯಂತ ಲೈವ್ ಬ್ಯಾಂಡ್, ಗರ್ಬಾ ಸಂಗೀತ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜಾನಪದ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಸಂಗೀತದ ಮಿಶ್ರಣವಿರಲಿದೆ. ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಆಯೋಜಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗರ್ಬಾ ವಾರ್ಮ್-ಅಪ್ ಮತ್ತು ದಾಂಡಿಯಾ: ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಗಳು ಗರ್ಬಾ ವಾರ್ಮ್-ಅಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ, ನಂತರ ಮುಕ್ತ ದಾಂಡಿಯಾ ನೃತ್ಯದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸಾಗಲಿವೆ. ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ನೃತ್ಯಗಾರರಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅನುಭವಿ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳು ಮತ್ತು ದಾಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೊಸಬರಾದವರು - ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯಗಳು: ಸಂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಭಾರತೀಯ ಖಾದ್ಯಗಳು, ಲಘು ಉಪಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಸವಿಯಬಹುದು.
ಫೋಟೋ ಸ್ಪಾಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ಥಳದ ಸುತ್ತಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಫೋಟೋ ಸ್ಪಾಟ್ಗಳು (ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ತೆಗೆಯುವ ಸ್ಥಳಗಳು) ಇರಲಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು, ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಹಬ್ಬದ ಅನುಭವವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿವೆ ಎಂದು ಆಯೋಜಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ: ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯ ವಿಶಾಲವಾದ ಸ್ಥಳ ಹಾಗೂ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಬೆಳಕಿನಡಿ ಈ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸಂಜೆಯ ಆಚರಣೆಗೆ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಥೀಮ್-ಆಧಾರಿತ ದೀಪಾಲಂಕಾರ, ಭವ್ಯವಾದ ಧ್ವನಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬದ ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕುಟುಂಬ ಸ್ನೇಹಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ: ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನವರೂ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಯೋಜಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಭದ್ರತಾ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ನೆರವು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶಕರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ದಾಂಡಿಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. ಭಾಗವಹಿಸಲು ಬಯಸುವವರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಬರುವಂತೆ ಆಯೋಜಕರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯ ಕೊಡುಗೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್ ದರವನ್ನು 500 ರೂ. ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ 7659876598 ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು.
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