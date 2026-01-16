7 ಕೋಟಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಣಿಗಳಿಂದ ಶಿವಲಿಂಗ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಮೌನಿ ಬಾಬಾ: 40 ಕೆಜಿ ತೂಕದ 33 ಸಾವಿರ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಧರಿಸಿದ ಶ್ರೀ
33 ಸಾವಿರ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಮೌನಿ ಬಾಬಾ ಇದೀಗ 11 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ 7 ಕೋಟಿ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : January 16, 2026 at 2:27 PM IST
ಪ್ರಯಾಗರಾಜ್ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ಮಾಘ ಮೇಳದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬುಧವಾರ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಹಠ ಯೋಗದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಮೌನಿಬಾಬಾ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತವಾಗಿರುವ ಸ್ವಾಮಿ ಅಭಯ ಚೈತನ್ಯ ಫಲಹರಿ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮದ ಮರಳಿನ ದಂಡೆ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ 1644ನೇ ದಂಡವತ್ ಪರಿಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ್ ಎಂಬ ಮಂತ್ರ ಪಠಣೆ ಕೇಳಿ ಬಂದಿತು.
ಮೌನಿ ಬಾಬಾ ಸೆಕ್ಟರ್ 2ರ ಸಂಗಮ ಮೇಲಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ 5.51 ಕೋಟಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಣಿಗಳಿಂದ 12 ಭವ್ಯವಾದ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. 11 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಈ ಶಿವಲಿಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ಏಳು ಕೋಟಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಣಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲಾಯಿತು. ದೈವಿಕ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಸಂಗಮದ ಮರಳಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯವತ್ ಮರದ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾರದ್ವಾಜ ಮುನಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೌನಿ ಬಾಬಾ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 40 ಕೆಜಿ ತೂಕದ 33,000 ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಣಿಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವ ಮೌನಿ ಬಾಬಾ ಎಂದು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪರಿಚಿತರಾಗಿರುವ ಸ್ವಾಮಿ ಅಭಯ ಚೈತನ್ಯ ಫಲಹರಿ, ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮೌನ, ತಪಸ್ಸು ಮತ್ತು ನಮಸ್ಕಾರದ ಕಠಿಣ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 14 ವರ್ಷಗಳ ಕಠಿಣ ಮೌನದ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಜೀವನವು ದೇಶ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ತ್ಯಾಗ, ಕಠಿಣತೆ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯಿಂದ 12 ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ: ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಅಕ್ಷಯವತದ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾರದ್ವಾಜ ಮುನಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೈವಿಕ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗವು 11 ಅಡಿ ಎತ್ತರ, 9 ಅಡಿ ಅಗಲ ಮತ್ತು 7 ಅಡಿ ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗದ ಸುತ್ತಲೂ 11,108 ತ್ರಿಶೂಲಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವು ವಿಭಿನ್ನ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ, ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರಾಣಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಮಂತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ವರ್ಣರಂಜಿತ ತ್ರಿಶೂಲ: ಶುಭ, ಸಮೃದ್ಧಿ, ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ದಯೆ ಸಂಕೇತಿಸುವ ನಾಲ್ಕು ವಿಶೇಷ ತ್ರಿಶೂಲಗಳನ್ನು ಸಹ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಕಪ್ಪು ತ್ರಿಶೂಲವು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ನಾಶ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಆತ್ಮಗಳ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೇ ಕೆಂಪು ತ್ರಿಶೂಲವನ್ನು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರರಿಂದ ದೇಶವು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಹಳದಿ ತ್ರಿಶೂಲವು ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಳಿ ತ್ರಿಶೂಲವು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ.
ರಾಮಾಯಣದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ರುದ್ರಾಕ್ಷ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಸ್ಥಾಪನೆ: ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಾಪನೆಯು ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೌನಿ ಬಾಬಾ ವಿವರಿಸಿದರು. ರಾವಣನನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಮೊದಲು, ರಾಮನು ರಾಮೇಶ್ವರಂನಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದನು. ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ರಚನೆಯನ್ನು ಸಂಗಮದ ಮರಳಿನ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದು. ಶಿವನ ಅನುಗ್ರಹದ ಮೂಲಕ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹರಡುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
5 ವಿಶೇಷ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು, ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಧ್ಯಾನ: ಈ ಧ್ಯಾನವು ಐದು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಕಲ್ಪಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ. ಕಾಶಿ ಮತ್ತು ಮಥುರಾದಲ್ಲಿ ಭವ್ಯವಾದ ದೇವಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ನಿರ್ಮೂಲನೆ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ವ್ಯಾಪಕ ಹರಡುವಿಕೆ ಸೇರಿವೆ. ಈ ಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ, ಹವನ, ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 27 ಧ್ವಜ ಸ್ಥಾಪನೆ: 27 ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 27 ಧ್ವಜಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುವ ಭಗವತ್ ಧ್ವಜ, ಷಡ್ದರ್ಶನದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಆರು ದ್ವಾರಗಳು ಮತ್ತು ವಿಜಯ-ಶ್ರೀ ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಸೂರ್ಯನ 12 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗಳು ಸಹ ಈ ಆಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
ಮಹಾಯಜ್ಞ ಆಯೋಜನೆ: ಈ ಮಹಾಯಜ್ಞವು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, 125 ಮಿಲಿಯನ್ ಮಹಾಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಒಂದು ಲಕ್ಷ ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, 101 ಕೊಳಗಳಲ್ಲಿ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಮಹಾಕಾಲದ ಮಹಾ ಆರತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾಘ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಭಕ್ತರ ತೊಂದರೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
ಮಾಘ ಮೇಳ 2026: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಪ್ರಯಾಗರಾಜ್ ನಡುವೆ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಸಂಚಾರ
ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕುಸಿದ ತಾಪಮಾನ: ಥರಗುಟ್ಟುವ ಚಳಿಯಲ್ಲೂ ಮಾಘಮೇಳದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ಭಕ್ತರು