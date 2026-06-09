ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಂದ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿತ, ದುರ್ಬಲ ಸಮುದಾಯದವರ ಗಟ್ಟಿ ಧ್ವನಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಾಹು
ಜನರ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಸುಮ್ಮನಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅವರ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡುವ ಗಟ್ಟಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಾಹು.
Published : June 9, 2026 at 3:35 PM IST
ಭುವನೇಶ್ವರ್(ಒಡಿಶಾ): ಒಡಿಶಾ ರಾಜಧಾನಿ ಭುವನೇಶ್ವರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಸಹಾಯಕ ರೋಗಿಗಳು, ಬೀದಿಬದಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಕೊಳೆಗೇರಿಗಳ ಜನರು, ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಧ್ವನಿಯಾಗುವ ಹೆಸರೇ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಾಹು. ಇವರು ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಿತ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ಜನರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಂದ ಇವರ ಹೋರಾಟದ ಬದುಕು ಸಾಗಿದೆ.
ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನೆರವಾಗಲು ಕೆಲಸ ಅರಸಿ ಕಟಕ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಭುವನೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪ್ರತಾಪ್ ಅವರಿಗೀಗ 50 ವರ್ಷ. ಭುವನೇಶ್ವರ ನಗರದ ಕೊಳೆಗೇರಿಗಳ ಜನರು, ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಲೈಂಗಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿಗಳು, ಮನೆಗೆಲಸದವರು ಮತ್ತು ಬಂಧಿಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಹೋರಾಟಗಳು ಇವರ ಮನ ಕಲುಕಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಲು ಇವರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು.
"ಈ ಜನರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಸುಮ್ಮನಿರಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಹೋರಾಡುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡೆ. ಏನೇ ಆದರೂ ಅವರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲು ಮುಂದಾದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಇದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೋರಾಟ. ಅನೇಕ ಅಡೆತಡೆಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ನಾನು ಗೆದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಸಾಗುತ್ತಲೇ ಇವೆ" ಎಂದು ಪ್ರತಾಪ್ ಸಾಹು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ದುರ್ಬಲರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಮುಡಿಪಿಟ್ಟ ಕಾರಣ ತಿಳಿಸಿದ ಅವರು, "ಅವರ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುವುದಿಲ್ಲ. ಹಲವು ಅವಿರಹಿತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಬಳಿಕ ಒಡಿಶಾ ಬಸ್ತಿ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಕೊಳೆಗೇರಿಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ರಚನೆಯಾಯಿತು. ಇಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸಾವಿರಾರು ಕೊಳೆಗೇರಿ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಭೂಮಿ ನೀಡಿದೆ" ಎಂದು ಸಾಹು ಹೇಳಿದರು.
ಬೀದಿ ಬದಿಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೂ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ಪ್ರತಾಪ್, ಅವರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಅಭಿಯಾನಗಳಲ್ಲೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನು ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಇವರೂ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಮುಂದೆ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ (ಜೀವನೋಪಾಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಬೀದಿ ಮಾರಾಟ ನಿಯಂತ್ರಣ) ಕಾಯ್ದೆ, 2014ರ ಜಾರಿಗೂ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಪ್ರತಾಪ್ ಹೋರಾಟದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಯುನಿಟ್-ಐ ಹಾತ್ನ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸೂರ್ಯಮಣಿ ಸಾಹು ಎಂಬವರು, "ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನುಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ, ನಾವು ನಿರಂತರ ಕಿರುಕುಳ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹೊರಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಪ್ರತಾಪ್ ಭಾಯ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆವು. ಇಂದು, ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಗಳು ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರವೂ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಗುರುತಿನ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರವೇಶ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಗಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿ ರಾಣಿ ಎಂಬವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, "ಪ್ರತಾಪ್ ಭಾಯ್ ಅವರ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಸಮುದಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತದ ಗಮನ ಸೆಳೆದವು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದರು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕೊಳೆಗೇರಿ ನಿವಾಸಿ ಸಸ್ಮಿತಾ ಸಾಹು ಎಂಬವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, "ಪ್ರತಾಪ್ ಅವರು ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಮನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಮೃತರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇತರರಿಗಾಗಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ಬದ್ಧತೆ ಬೇಕು" ಎಂದರು.
ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದರ ಹೊರತಾಗಿ ಪ್ರತಾಪ್, ದುರ್ಬಲ ಸಮುದಾಯಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಹೇಳುವ ಜೊತೆಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮಾರ್ಗಗಳ ಕುರಿತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ತೆರಳಬೇಕು. ದೂರುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅವರು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರತಾಪ್ ಅವರ ಸಮರ್ಪಣೆ ದುರ್ಬಲ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣಿ-ಪಕ್ಷಿಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಬದ್ಧತೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಬಟ್ಟಲುಗಳನ್ನಿಡುವುದು, ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯಪೀಡಿತ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದು ಅವರ ದಿನಚರಿಯ ಭಾಗ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಡ್ರಮ್ ನೀರು ಮತ್ತು ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳು, ಬ್ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡುತ್ತಾರೆ.
ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ-ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನನಗೆ ಅಪಾರ ಸಂತೋಷ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಹೆತ್ತವರು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅದು ನನಗೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಉದಾರ ಜನರು ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಆ ಸಹಾಯ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಬದುಕಿರುವವರೆಗೂ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪ್ರತಾಪ್.
ಇಂದು ಪ್ರತಾಪ್ ಹಲವಾರು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅನೇಕ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಲಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ದೈನಂದಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದಾಗಲಿ ಜನರು ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಅವರತ್ತ ವಾಲುತ್ತಾರೆ. ಮೂರು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಅವರ ಅವಿರತ ಬದ್ಧತೆ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ದುರ್ಬಲ ಮತ್ತು ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸಿದೆ.
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