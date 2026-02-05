ETV Bharat / bharat

ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಮರು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಿ: ಸುಪ್ರೀಂ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ ಜನ್ ಸುರಾಜ್ ಪಕ್ಷ

ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಿಂಧು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿ, ಮರು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಬೇಕೆಂದು ಜನ್ ಸುರಾಜ್ ಪಕ್ಷವು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದೆ.

ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೋರ್ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 5, 2026 at 2:36 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೋರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಜನ್ ಸುರಾಜ್ ಪಕ್ಷವು 2025ರ ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಿಂಧುತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದೆ. ಮಾದರಿ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ (ಎಂಸಿಸಿ) ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರಿಗೆ ₹10,000 ನೇರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಮತದಾರರ ಮೇಲೆ ಅನಗತ್ಯ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮರು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಪಕ್ಷ ಕೋರಿದೆ.

ವಕೀಲ ಆದಿತ್ಯ ಸಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ಜನ್ ಸುರಾಜ್ ಪಕ್ಷ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. 'ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6, 2025 ರಂದು ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಘೋಷಣೆಯ ಬಳಿಕ ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಯುತ ಚುನಾವಣೆಯ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಿಹಾರ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ 25-35 ಲಕ್ಷ (ಅಂದಾಜು) ಹೊಸ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೂ ನೇರ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮೂಲಕ ಬಿಹಾರ ಸರ್ಕಾರವು ಅನಗತ್ಯ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿ ಮತದಾರರನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಓಲೈಸಲು ರೂಪಿಸಿದ ಯೋಜನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಬಿಹಾರ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಡೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಕೃತ್ಯದಿಂದ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಅಮಾನ್ಯವೆಂದು ಘೋಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

"ಜೀವಿಕಾ ದೀದಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ ಮತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ 10,000 ರೂ. ಹಣ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಬಿಹಾರ ಸರ್ಕಾರವು ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ ನ್ಯಾಯಯುತ ಚುನಾವಣೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ದೂರಲಾಗಿದೆ.

ಡಿಬಿಟಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಹೊಸ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡುವುದು ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವಂತೆ ನೇರ/ಪರೋಕ್ಷ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಲಿದೆೆ. ಇದು 1951 ರ ಜನತಾ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 123 ರಂತೆ ಲಂಚ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಸಮ ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

2025ರ ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಅಸಿಂಧು ಎಂದು ಘೋಷಿಷಿ, ಹೊಸದಾಗಿ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ ನ್ಯಾಯಯುತ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಲು ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೋರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಪಕ್ಷವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಜೋಯ್ಮಲ್ಯ ಬಾಗ್ಚಿ ಅವರ ಪೀಠದ ಮುಂದೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಈ ಅರ್ಜಿಯು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಎನ್‌ಡಿಎ ಒಟ್ಟು 243 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ 202 ಸ್ಥಾನ ಗೆದ್ದು ಅಧಿಕಾರ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. I.N.D.I.A ಬಣವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಆರು ಸ್ಥಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೇವಲ 35 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಜಯಿಸಿ, ಹೀನಾಯ ಸೋಲುಂಡಿದೆ.

