1,300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನ ವಜಾ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೋರ್ರ ಜನ್ ಸುರಾಜ್ ಪಕ್ಷ
ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಸಾವಿರಾರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಅವರ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜೆಎಸ್ಪಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಒಬೈದೂರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : January 9, 2026 at 5:25 PM IST
ಪಾಟ್ನಾ, ಬಿಹಾರ: ಚುನಾವಣಾ ತಂತ್ರಜ್ಞ ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೋರ್ ಅವರ ಜನ್ ಸುರಾಜ್ ಪಕ್ಷ JSP 2025ರ ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಾಗಿ ರಚಿಸಿದ್ದ ತಂಡದಿಂದ ಸುಮಾರು 1,300 ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಶೂನ್ಯ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಜೆಎಸ್ಪಿಟಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಜನ್ ಸುರಾಜ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನಲ್ಲಿ ವಜಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 243 ಸದಸ್ಯರ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ನೌಕರರಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ - ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೌಖಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ವೇತನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಇತ್ಯರ್ಥವನ್ನು ನಂತರ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂಬ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ರಂದು ತಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಇತರರು ಇನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಸಂಬಳಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದ್ದ ಉದ್ಯೋಗ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದೆವು: ನಾವು ನಮ್ಮ ಆರಾಮದಾಯಕ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ತೊರೆದು ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು ಅದರ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಕಿಶೋರ್ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೆವು. ಅವರು ತೋರಿಸಿದ ಕನಸನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ, ಈಗ ನಾವು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ನಾವು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ - ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಮಾಜಿ ಜೆಎಸ್ಪಿಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚುನಾವಣೆಗೂ 5 ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆ ನಡೆದಿದ್ದ ನೇಮಕ: ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಐದು ತಿಂಗಳ ಮೊದಲು ಸಲಹಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡವರು ಜೆಎಸ್ಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಪಕ್ಷವು ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದರೂ, ನಾಮಪತ್ರಗಳ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬರದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಮುಂತಾದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಪಕ್ಷ ಕೇವಲ 238 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು.
ನಮ್ಮನ್ನು ಐದು ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲೇ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಸೇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾರೂ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕೈಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಪಕ್ಷದ ಕಳಪೆ ಸಾಧನೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಿವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಳಂಕವನ್ನು ತರಲಿದೆ ಎಂದು ಜೆಎಸ್ಪಿಟಿಯ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಾಜಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನವೆಂಬರ್ 23-24 ರಂದು ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಸಾಮೂಹಿಕ ಕಡಿತ ನಡೆದಿತ್ತು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 12 ರಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತಿನ ಕಡಿತವೂ ನಡೆಯಿತು. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ನೌಕರರ ಬಲವನ್ನು ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವುದಾಗಿದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳ ವೇತನವನ್ನು ಮತ ಎಣಿಕೆ ದಿನವಾದ ನವೆಂಬರ್ 14 ರ ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನವೆಂಬರ್ 23-24 ರಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾದ ಅನೇಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೋಪದಿಂದ ಪಾಟ್ನಾದ ಹೈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಜೆಎಸ್ಪಿಟಿ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿದ್ದರು.
200 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 12 ರಂದು ಅವರನ್ನೂ ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಕೆಲವರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ರಂದು ತಮ್ಮ ನವೆಂಬರ್ ಸಂಬಳವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಕರೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಿಶೋರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.
ಪಕ್ಷದ ಮಾಧ್ಯಮ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಸಾಮೂಹಿಕ ವಜಾಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಜೆಎಸ್ಪಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಒಬೈದೂರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಇಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ನಾವು ಚುನಾವಣೆಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಅವರು ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಅವರ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಜೆಎಸ್ಪಿಟಿ ಪ್ರತಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ, ಅವರ ಸಹಾಯಕ, ಸಂಯೋಜಕ, ಕೆಲಸದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮತ್ತು ಇತರರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿತ್ತು ಎಂದು ರೆಹಮಾನ್ ಹೇಳಿದರು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಜೆಎಸ್ಪಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸೋಲಿನ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ನಂತರ ವಿಸರ್ಜಿಸಲಾದ ಪಕ್ಷದ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಪುನರ್ ರಚಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜೆಎಸ್ಪಿ ಬಿಹಾರ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮನೋಜ್ ಭಾರ್ತಿ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆದ ಸೋಲಿನ ಪರಾಮರ್ಶೆ ನಡಸಲು 40 ಸದಸ್ಯರ ತಂಡವು ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಅವರ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಕಾರಣಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆಂತರಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯು ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯವಿತ್ತು ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡೂವರೆ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲು ಅವರನ್ನು ಘೋಷಿಸಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದು ಭಾರ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
ಆಯೋಗದ ತಪ್ಪುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸುಪ್ರೀಂಗೆ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ: ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ತಪ್ಪುಗಳು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪಕ್ಷವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ಜೆಎಸ್ಪಿ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಅಭಿಯಾನದೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಘಟಕಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಪಕ್ಷವು ಈಗ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತಿ ಗಮನಸೆಳೆದರು.
ನಾವು ಹಿನ್ನೆಡೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ತಂಡವು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರು ಇನ್ನೂ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಪುನರ್ ರಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ವರದಿ ಬಂದ ನಂತರ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಪುನರ್ ರಚಿಸುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜೆಎಸ್ಪಿ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
