ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ, ನಿರ್ಭೀತ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಹೊಸ ಅಸ್ಸಾಂ ಉದಯಕ್ಕೆ ಮತಚಲಾಯಿಸುವಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಗೊಗೊಯ್ ಕರೆ
ಮತಚಲಾಯಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ, ಇಂದು ಅಸ್ಸಾಂಗೆ ಪ್ರಮುಖ ದಿನವಾಗಿದ್ದು, ಅಸ್ಸಾಂನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಜನರು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
By PTI
Published : April 9, 2026 at 11:58 AM IST
ಜೋರ್ಹತ್ (ಅಸ್ಸಾಂ): ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ, ನಿರ್ಭೀತ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಹೊಸ ಅಸ್ಸಾಂ ಉದಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಸ್ಸಾಂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೌರವ್ ಗೊಗೊಯ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಡೋಲಿ ಗೊಗೊಯ್ ಜೊತೆಗೆ ಮತಗಟ್ಟೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಚಲಾಯಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದ್ದು. ಜನರ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.
ಇಂದು ಅಸ್ಸಾಂಗೆ ಪ್ರಮುಖ ದಿನವಾಗಿದ್ದು, ಅಸ್ಸಾಂನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಜನರು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ, ನಿರ್ಭೀತ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಹೊಸ ಅಸ್ಸಾಂ ಉದಯವಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಜನರ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಇದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ ಅವರು, ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಮತದಾರರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮತಗಟ್ಟೆಗೆ ಆಗಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹಕ್ಕು ಚಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
#WATCH | Jorhat | Assam Congress President & Congress candidate from Jorhat assembly constituency, Gaurav Gogoi says, " we want to strengthen the democracy and the roots of assam...the people of assam will play a decisive role towards a new assam." pic.twitter.com/Df4g0dAn2s— ANI (@ANI) April 9, 2026
ಇಂದು, ಹೊಸ ಅಸ್ಸಾಂ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ನಮ್ಮ ವರ್ತಮಾನ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸುವ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಬಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದು ಅಸ್ಸಾಂನ 126 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 7ರಿಂದ ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಕಣದಲ್ಲಿ 722 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಸ್ಸಾಂ ಚುನಾವಣೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಸತತ ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿಯುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, 2016ರಿಂದ ಅಂದರೆ ದಶಕಗಳಿಂದ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮರಳಿ ಆಡಳಿತ ರಚಿಸುವ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿದೆ.
ಕಾಮಾಖ್ಯ ದೇವಿಯ ಮೊರೆ ಹೋದ ಸಿಎಂ ಶರ್ಮಾ:
ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಭೇಟಿ: ಇಂದು ಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನಲೆ ಮತದಾನಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅಸ್ಸಾಂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವಾ ಶರ್ಮಾ ಗುವಾಹಟಿಯ ಕಾಮಾಖ್ಯ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಅಸ್ಸಾಂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಜನರು ಒಳಿತಿಗೆ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
