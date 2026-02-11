27 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲಾಖೆ ನೌಕರರಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮುಷ್ಕರ
ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಗುರುವಾರ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲಾಖೆಯ 27 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ನೌಕರು ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಮುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : February 11, 2026 at 10:33 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ ಖಾಸಗೀಕರಣ, ವಿದ್ಯುತ್ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಮಸೂದೆ 2025, ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಯಮ 2026 ವಿರೋಧಿಸಿ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಪೆನ್ಶನ್ ಯೋಜನೆ ಮರು ಜಾರಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ 27 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲಾಖೆ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಗುರುವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲಾಖೆ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ (AIPEF) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶೈಲೇಂದ್ರ ದುಬೆ, ಫೆಬ್ರವರಿ 12ರ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ಸಂಯುಕ್ತ ಕಿಸಾನ್ ಮೋರ್ಚಾ ಮತ್ತು 10 ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಗಳು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿವೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲಾಖೆ ನೌಕರರೊಂದಿಗೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಮುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತಿವೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ನೌಕರರು, ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು, ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ರೈತರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ಫೆಬ್ರವರಿ 12ರ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ" ಎಂದು ದುಬೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಿಯಮಿತ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
"ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು, ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಮೂಲಕ ನಿಯಮಿತ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಖಾಸಗೀಕರಣಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂಬ ಒತ್ತಾಯ ಮುಷ್ಕರದ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ" ಎಂದು ದುಬೆ ಹೇಳಿದರು.
ವಿದ್ಯುತ್ ವಲಯದ ಖಾಸಗೀಕರಣ (ಟಿಬಿಸಿಬಿ ಮೂಲಕ ವಿತರಣೆ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸರಣ) ಬಡ ಗ್ರಾಹಕರು, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಐಪಿಇಎಫ್ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
"ವಿದ್ಯುತ್ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಮಸೂದೆ 2025 ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯುತ್ ನೀತಿ 2026 ಅನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕು" ಎಂದು ಅವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು ಮತ್ತು "ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯುತ್ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಫೆಬ್ರವರಿ 12 ರಂದು ಮುಷ್ಕರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು, ಏಕತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಮತ್ತು ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿಸಲು ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದರು.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಜನ ವಿರೋಧಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಅನುಸಸಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಭಾರತೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಗಳ ಕೇಂದ್ರ (ಸಿಐಟಿಯು), ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕಿಸಾನ್ ಸಭಾ (ಎಐಕೆಎಸ್) ಮತ್ತು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘ (AIAWU) ಜಂಟಿಯಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಮುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿವೆ.
MGNREGA ವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿತ್ ಭಾರತ್ - ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಫಾರ್ ರೋಜ್ಗಾರ್ ಮತ್ತು ಅಜೀವಿಕಾ ಮಿಷನ್ (ಗ್ರಾಮೀಣ) ಕಾಯ್ದೆ, 2025 ನೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದರಿಂದ ಹಕ್ಕು ಆಧಾರಿತ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಹಣಕಾಸಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತದೆ, ಅಗ್ಗದ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಗ್ಗಿಯ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿವೆ.
“ವಿಮಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ 100 ಪ್ರತಿಶತ FDI ಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ನಿರ್ಧಾರ, ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ವೀಕ್ಷಿತ್ ಭಾರತ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಸೂದೆ, ಕರಡು ಬೀಜ ಮಸೂದೆ ಮತ್ತು ಕರಡು ವಿದ್ಯುತ್ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಮಸೂದೆ, 2025 ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೃಷಿ, ಶಿಕ್ಷಣ, ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರ ದಾಳಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಶಾಂತಿ ಕಾಯ್ದೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ವಲಯವನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಲಾಭಕೋರರಿಗೆ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಪಘಾತಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆದಾರರನ್ನು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಮಾಣು ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತದೆ, ”ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿರುವ ಸಂಘಟನೆಗಳು ದೂರಿವೆ.
