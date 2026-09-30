ಜನರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವಿರಬೇಕು, ಮತಪತ್ರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿ: ಇಂಡಿಯಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಖರ್ಗೆ ಆಗ್ರಹ
ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಜನರೇ ಅಂತಿಮ ಹಾಗೂ ಪ್ರಶ್ನಾತೀತ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ.
Published : September 30, 2026 at 2:51 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಹಾಗೇ ಇವಿಎಂ ಬದಲಾಗಿ ಮತಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮತದಾನ ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಮತ ಜನರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಜನಾದೇಶವೂ ಜನರಿಗೇ ಸೇರಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಜನರ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಜನರೇ ಅಂತಿಮ ಹಾಗೂ ಪ್ರಶ್ನಾತೀತ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಅರ್ಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ ಮತಕ್ಕೂ ಸಮಾನ ಮೌಲ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಇರುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಒಂದು ಮತ, ಒಂದು ಮೌಲ್ಯ ಎಂಬ ತತ್ವವು ನಮ್ಮ ಗಣರಾಜ್ಯದ ಮೂಲಾಧಾರವಾಗಿದೆ. ಈ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಇಂದು ಗಂಭೀರ ಬೆದರಿಕೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.
ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವವರ ಬದಲಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತದಾರರೇ ಯಾರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಅಥವಾ ಅಪಾರದರ್ಶಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ನಿಜವಾದ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಯನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡುವಂತಾಗಬಾರದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾದರೆ, ಯಾರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ, ಅವುಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಕೂಡ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಇಂದು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರ ನೈಜ ಸ್ವರೂಪ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಸದಸ್ಯರು ಕಳೆದ 10 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ 14 ಬಾರಿ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಅವರು ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ನೈತಿಕತೆಯ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಅವರೇ ಸ್ವತಃ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕು. ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಶಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಕ್ಷಿದಾರರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ನೆರವಾಗುವಂತಹ ರಬ್ಬರ್ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷಣೆ‘ಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಸಲಿ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಅವರು. ಹಲವು ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಒಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆದಾರನಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬದಲು, ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಪಾತ್ರವನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಹಿಸಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರುವಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೂಬೇಕು ಎಂದರು..
ಆರು ಬೇಡಿಕೆ:
- ಚುನಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಮೊದಲಿನ ಎಸ್ಐಆರ್ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನೇ ಬಳಸಬೇಕು.
- ಯಾವುದೇ ಅರ್ಹ ಮತದಾರರನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಮುನ್ನ ಸೂಕ್ತ ಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು.
- ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವೈಫಲ್ಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಅರ್ಹ ಮತದಾರರು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯದಂತೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಬೇಕು.
- ಇವಿಎಂ ಬದಲಿಗೆ ಮತಪತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಮತದಾನ ನಡೆಸಬೇಕು.
- ಯುವ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವವರಿಗೆ ಸರಳ ಮತದಾರರ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇರಬೇಕು.
- ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
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