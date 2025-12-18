ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬೆಳೆಯಲು ಮಣ್ಣೇ ಬೇಡ! ಉತ್ಪಾದನೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಳ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಆದಾಯ; ಇದು ಏರೋಪೋನಿಕ್ಸ್ ತಂತ್ರದ ಮಹಿಮೆ
ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಗಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
Published : December 18, 2025 at 7:48 PM IST
ಕರ್ನಾಲ್(ಹರಿಯಾಣ): ಹರಿಯಾಣದ ಕರ್ನಾಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಮ್ಗಢ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಏರೋಪೋನಿಕ್ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಇದಿಗ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಸುಮಾರು 4 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಕಾರ್ಯಾರಂಭಿಸಿತ್ತು.
ಮಣ್ಣಿಲ್ಲದೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬೆಳೆಯುವ ಬಗೆ ಹೇಗೆ?: ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಡಾ.ಮನೋಜ್ ಭಾನುಕರ್ ಅವರು ಈ ಕುರಿತು ವಿವರವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಏರೋಪೋನಿಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಮಣ್ಣಿಲ್ಲದೆ ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ನೀರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಬೆಳೆಗೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ, ಉಗಿಯ ಮೂಲಕ ಸಸ್ಯಗಳ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದಲು ಈ ಪದ್ಧತಿ ನೆರವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದಾಗ ಮೊದಲು ಕೇವಲ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಂದು ಏಳು ವಿಧದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ನಾಟಿ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದೇಶ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿಯೂ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಹೊಸ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ: ಕುಫ್ರಿ ಚಿಪ್ ಸೋನಾ-1, ಕುಫ್ರಿ ಫ್ರೈ ಸೋನಾದಂತಹ ಅನೇಕ ಸುಧಾರಿತ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕುಫ್ರಿ ಹಿಮಾಲಿನಿ, ಕುಫ್ರಿ ಉದಯ, ಕುಫ್ರಿ ಪುಷ್ಕರ್ನಂತಹ ಹೊಸ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯ ಮಿನಿ ಟ್ಯೂಬರ್ಗಳ ತಯಾರಿಕೆ: ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೃಷಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರೈತ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಾಗ ಬೀಜಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಬಳಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದರೆ, ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಖರವಾಗಿ ವಿರುದ್ಧ ಎನ್ನಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬೀಜಗಳ ಮಿನಿ ಟ್ಯೂಬರ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕವು ಮತ್ತು ಕೃಷಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರ ಒದಗಿಸಿದರು.
ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೀಜ ತಯಾರಿಕೆ: ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೀಜವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮಿನಿ ಟ್ಯೂಬರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಂದಿನಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಅಥವಾ ರೋಗವೂ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೋಗಮುಕ್ತ ಬೀಜಗಳನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ರೈತರ ಆದಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಬೀಜಗಳನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆ.ಜಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ರೂಪಾಯಿ ದರದಲ್ಲಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಂತರ ರೈತರು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಕೆ.ಜಿಗೆ 35ರಿಂದ 40 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅನ್ನದಾತನ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಶೇ.10ರಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಳ: ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಶೇ.10ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದನೆಯೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದೆಂದರು.
ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಕೃಷಿ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯೂ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಹರಿಯಾಣದ ಬಹುತೇಕ ರೈತರು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ಹರಿಯಾಣದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೈತರು ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯವನ್ನೂ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಳವಡಿಸಿತ್ತು. ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಹರಿಯಾಣ ಸರ್ಕಾರ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ತರುತ್ತಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೈತರು ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ರೈತರು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೀಜಗಳನ್ನೂ ಸಹ ತಯಾರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
