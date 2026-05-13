'ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಬಂಡಿ ಸಂಜಯ್ ಪುತ್ರ ಪರಾರಿ': ಹೈದರಾಬಾದ್​​​ನ ವಿವಿಧೆಡೆ ಪೋಸ್ಟರ್‌ ಪ್ರದರ್ಶನ

ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಬಂಡಿ ಸಂಜಯ್​ ಅವರ ಪುತ್ರನ ವಿರುದ್ಧ ಪೋಕ್ಸೋ ಕೇಸ್​ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಸಿಎಂ ರೇವಂತ್​ ರೆಡ್ಡಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 13, 2026 at 1:24 PM IST

ಹೈದರಾಬಾದ್ (ತೆಲಂಗಾಣ): ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಬಂಡಿ ಸಂಜಯ್​ ಅವರ ಪುತ್ರ ಬಂಡಿ ಭಗೀರಥ್​ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾದ ಪೋಕ್ಸೋ ಕೇಸ್​ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಲು ಸಿಎಂ ರೇವಂತ್​ ರೆಡ್ಡಿ ಸೂಚಿಸಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಆರೋಪಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಪೋಸ್ಟರ್​ಗಳು ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಮೆಟ್ರೋ ಕಂಬಗಳು, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರದೇಶದ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ 'ಬಂಡಿ ಭಗೀರಥ್ ಪರಾರಿ' ಎಂಬ ಪೋಸ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅಂಟಿಸಿದ ಈ ಪೋಸ್ಟರ್​ಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ತೆರವು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪೋಸ್ಟರ್​ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?: ಕಂಡ ಕಂಡಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಅಂಟಿಸಲಾದ ಪೋಸ್ಟರ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಬಂಡಿ ಸಂಜಯ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬಂಡಿ ಭಗೀರಥ್ ಅವರ ಫೋಟೋ ಇದೆ. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಪೋಕ್ಸೋ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ. "ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರ ಪುತ್ರ ಮತ್ತು ಪೋಕ್ಸೋ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿ ಬಂಡಿ ಭಗೀರಥ್ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಹತ್ತಿರದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ತಿಳಿಸಿ" ಎಂದು ಪೋಸ್ಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಸಲಾದ ಈ ಪೋಸ್ಟರ್​ಗಳನ್ನು ಯಾರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಾಕಿರುವ ಪೋಸ್ಟರ್‌ಗಳು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ. ಗಚಿಬೌಲಿ ಫ್ಲೈಓವರ್, ನಲಗಂಡ್ಲಾ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಮತ್ತು ಸೆರಿಲಿಂಗಂಪಲ್ಲಿ ವಲಯ ಕಚೇರಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಪೋಸ್ಟರ್‌ಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ.

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳ ಮೇಲೂ ಪೋಸ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ನಂತರ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರು ಅವುಗಳನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ವಿವರ: ಕಳೆದ ಶುಕ್ರವಾರ ಪೆಟ್‌ಬಶಿರಾಬಾದ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಗೀರಥ್​ ವಿರುದ್ಧ ಪೋಕ್ಸೋ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ (ಮೇ 8), ಭಗೀರಥ್​ ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಬಾಲಕಿಯ ತಾಯಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಪೆಟ್‌ಬಶಿರಾಬಾದ್ ಪೊಲೀಸರು ಪೋಕ್ಸೋ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 11 ಮತ್ತು 12 ಮತ್ತು ಐಪಿಸಿಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 74 ಮತ್ತು 75 ರ ಅಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಭಗೀರಥ್​ ಕರೀಂನಗರದ ಟೂ ಟೌನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ ನಂತರ ಮೂವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದ ಸಿಎಂ ರೆಡ್ಡಿ: ಮೇ 8 ರಂದು ದೂರು ದಾಖಲಾದರೂ ತನಿಖೆ ಆರಂಭವಾಗದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಸಿಎಂ ರೇವಂತ್​ ರೆಡ್ಡಿ ತಕ್ಷಣವೇ ತನಿಖೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು.

